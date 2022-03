Il serale di Amici 21 inizia col botto: ecco i super ospiti della prima puntata del talent show di Canale 5, in onda sabato 19 marzo.

Ci siamo! Manca sempre meno all’inizio del serale di Amici. Come ogni anno, la fase finale del talent show di Maria De Filippi andrà in onda in prima serata. La prima attesissima puntata andrà in onda proprio sabato 19 marzo 2022, dopo la fine di C’è Posta per te. Il meccanismo del serale è simile a quello dello scorso anno: tre squadre si sfideranno a suon di canzoni e coreografie, supportate dai loro coach. E, come sempre, non mancheranno gli ospiti.

Oltre ai tre giurati Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash, che saranno presenza fisse in studio per giudicare le prove degli allievi, in ogni puntata arriveranno ospiti speciale. Che duetteranno con i concorrenti, dando vita ad esibizioni super emozionanti. Un’indiscrezione ha rivelato chi sono i primi tre ospiti della prima puntata del talent: curiosi di scoprire di chi si tratta?

Amici 21, gli ospiti della prima puntata del serale

I telespettatori non vedono l’ora: Amici 21 sta per partire con il serale, la fase più importante ed emozionante dell’intera trasmissione. Dopo mesi e mesi di lezioni nella scuola più famosa della tv, gli allievi sono pronti a dimostrare tutto il loro talento sul prestigioso palco del programma. I concorrenti saranno divise in tre squadre, ognuna capitanata da un prof di danza e uno di canto: le coppie sono Rudy Zerbi – Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini – Veronica Peparini, Anna Pettinelli – Raimondo Todaro. La prima puntata del serale andrà in onda sabato 19 marzo 2022, ma iniziano a trapelare i primi spoiler!

Non ci sono notizie ufficiali, ma secondo quanto rivelato da Amedeo Venza su Instagram, i super ospiti della prima puntata saranno ben tre! Tre amatissimi artisti: Elisa, Marco Mengoni ed Irama! Un inizio col botto per Maria De Filippi, che siamo certi collezionerà ascolti record anche per questa nuova edizione del talent show, il più longevo della nostra tv.

Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire tutti i dettagli della nuova edizione dello show. Voi per chi farete il tifo?