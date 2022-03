Venerdì 18 Marzo andrà in onda l’ultima puntata di Più forti del destino, le anticipazioni ci dicono che sarà un finale di stagione choc.

Ispirato ad una storia vera, Più forti del destino si è dimostrata sin da subito come una fiction completamente diversa da tutte le altre. Concentrato sulle avventure di tre donne, il cui destino si è intrecciato dopo un drammatico evento, la serie televisiva ha ripercorso il loro diritto di emancipazione. Siete curiosi, però, di sapere cosa accadrà nell’ultima puntata di Venerdì 18 Marzo? Le anticipazioni ci dicono che Rosalia farà un annuncio choc, ma non solo. Ne vedremo davvero delle belle!

Ultima puntata Più forti del destino, le anticipazioni: cosa accadrà, finale di stagione clamoroso

Così come tutti gli altri appuntamenti precedenti, anche l’ultima puntata di Più forti del destino sarà ricco di colpi di scena impressionanti. Siete pronti a scoprire le sue anticipazioni? Accadrà davvero di tutto.

Brutte notizie per Costanza! Dopo essere stato accusato di aver dato inizio ad una strage, Libero purtroppo è stato arrestato. La donna, quindi, dovrà ritornare a vivere la vita di sempre, ma farà di tutto per dimostrare l’innocenza di Libero. E per farlo compirà un gesto davvero choc: deciderà di parlare alla stampa per spiegare cosa è esattamente successo. La decisione, purtroppo, non passerà affatto inosservato: Guglielmo, infatti, è una vera e propria furia! Anche Arianna, però, non vive condizioni di vita migliori. La donna, infatti, è ritornata a vivere sotto il tetto coniugale, ma stavolta viene tenuta prigioniera da suo marito. Nonostante questo, però, la donna non perde occasione di poter vedere sua figlia e dirle che molto presto scapperanno insieme. Infine, cosa accadrà a Rosalia? La giovanissima continua a vivere a casa di Donna Elvira, ma nel corso di una festa organizzata a casa di quest’ultima, farà un annuncio choc che scatenerà delle conseguenze impressionanti.

Seguirete questa ultima puntata di Più forti del destino?