Avete mai visto la mamma di Delia Duran? Eccola, splendide entrambe

Avete mai visto la mamma di Delia Duran? In questo scatto potrete notare la somiglianza: entrambe sono due donne splendide!

Delia Duran è stata una delle concorrenti che ha preso parte al Grande Fratello Vip. Sebbene sia entrata nella casa quando già il percorso dei suoi coinquilini era ormai inoltrato, non si può dire che la donna non abbia saputo ambientarsi e far parlare di sé in poco tempo.

La sua venuta nella casa è stata successiva ad un susseguirsi di eventi che ha visto protagonista il suo compagno Alex Belli con la concorrente in gioco Soleil Sorge. L’arrivo di Delia all’interno della casa sconvolge un po’ gli equilibri, tuttavia però riesce a farsi conoscere dal pubblico tanto da arrivare poi finalista all’ultima puntata. Sebbene la vincitrice del reality sia stata Jessica Selassié, Delia Duran è stata comunque un personaggio molto noto all’interno della casa spesso sotto i riflettori.

All’interno della casa del GF VIP in qualche occasione abbiamo avuto modo di vedere la sua mamma. Vi ricordate di lui? Una donna davvero splendida. Eccola in questo scatto!

Chi è la mamma di Delia Duran

Si chiama Ana Duran Perez ed è la mamma di Delia Duran. Mamma Ana è venezuelana e si è occupata da sola di sua figlia. Durante la sua permanenza all’interno del reality, Delia ha raccontato di non aver mai avuto un rapporto con il suo papà che le aveva abbandonate entrambe quando aveva saputo della gravidanza.

Mamma Ana si è sempre mostrata una donna forte, da ammirare. “E’ una donna guerriera, ha avuto il coraggio di avermi anche se non era presente“, ha detto la showgirl venezuelana durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip. In questo scatto possiamo vedere mamma e figlia insieme. Non trovate si somiglino molto?

Mamma e figlia sono davvero legatissime. Anche nell’ultima puntata andata in onda, abbiamo tutti visto che mamma Ana era fuori dalla casa proprio in attesa di riabbracciare sua figlia. Alla sua mamma Delia ha sempre cercato di non far mancare nulla. Così non appena ha cominciato a lavorare, la prima preoccupazione della showgirl è stata quella di comprare casa per la sua mamma. “Volevo farlo per lei, e così è andata” – ha detto Delia. Non trovate siano splendide?