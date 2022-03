Belen Rodriguez è tra le showgirl e conduttrici più amate, ma sapete che cosa avrebbe voluto fare se non fosse diventata famosa? Impensabile retroscena.

Una donna dalle mille scoperte: potremmo iniziare proprio così quest’articolo dedicato alla nostra Belen Rodriguez. Attualmente al timone de Le Iene, la splendida argentina è stata la protagonista di tantissimi altri incredibili successi.

Modella, imprenditrice, conduttrice e showgirl: Belen Rodriguez è un’artista a trecentosessanta gradi! Arrivata in Italia quando era davvero giovanissima, l’argentina si è immediatamente rimboccata le maniche. Ed ha subito fatto conoscere il suo valore. Dapprima come modella ed, in seguito, come showgirl, la Rodriguez ha saputo conquistare tutti. E, ad oggi, è un volto amatissimo del piccolo schermo nostrano. Vi siete mai chiesti, però, se sia proprio questo che Belen avrebbe voluto fare? Per intenderci: quale sarebbe stata la sua strada se non fosse riuscita a diventare famosa? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata a Verissimo recentemente. Molto probabilmente per la prima volta, la bella Rodriguez ha svelato a Silvia Toffanin quale sarebbe stato il suo ‘piano b’.

Cosa avrebbe fatto Belen Rodriguez se non fosse diventata famosa?

Tutti abbiamo un ‘piano B’. E lo aveva anche Belen Rodriguez qualora non fosse diventata così famosa. A parlarne apertamente, è stata proprio la diretta interessata a Verissimo! Nel corso di una sua recente intervista a Silvia Toffanin, la conduttrice de Le Iene si è raccontata senza troppi peli sulla lingua. Ed oltre a parlare del difficile momento vissuto, non ha potuto fare a meno di svelare anche un impensabile retroscena sul suo conto!

Forse non tutti lo sanno, ma Belen Rodriguez ha iniziato a lavorare alla sola età di 16 anni. “Non chiedo un peso ai miei genitori da allora. E ne sono molto orgogliosa di questo”, ha rivelato a verissimo. In un vero e proprio batter baleno, però, ha cavalcato l’onda del successo. Ebbene, ma cosa avrebbe voluto fare se non fosse diventata famosa? A Silvia Toffanin ha rivelato di aver voluto fare tante cose, proprio perché lei è ‘tante cose’. “Volevo fare la psicologa, mi sarebbe servito, poi l’architetto, poi il chirurgo plastico e poi la cantante”, ha detto.

Vi sareste mai immaginati un retroscena del genere?