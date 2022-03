Chiara Ferragni, weekend in un luogo incantevole per festeggiare in famiglia: dove si trova l’agriturismo e quanto costa una camera

Chiara Ferragni ha trascorso il weekend con la famiglia in un borgo: scopriamo dove si trova l’agriturismo e quanto costa soggiornarvi.

La bionda Chiara Ferragni sa sempre come stupire i suoi milioni di follower: se non si tratta dei suoi look super trendy, lascia tutti a bocca aperta mostrando sui social i luoghi da sogno in cui trascorre vacanze o gite fuori porta.

Lo scorso 12 marzo sua sorella Francesca ha festeggiato il suo 33esimo compleanno: un’occasione speciale, resa ancora più indimenticabile dalla strepitosa sorpresa che le ha preparato il fidanzato.

Per celebrare adeguatamente l’importante data, tutta la famiglia si è riunita trascorrendo un intero fine settimana in un borgo da sogno, come si vede chiaramente dagli scatti pubblicati Instagram. Scopriamo allora dov’è questo posto magnifico e i prezzi dell’agriturismo in cui sono stati i Ferragnez.

Chiara Ferragni, che incanto! Avete visto l’agriturismo in cui ha trascorso il weekend?

Lo scenario da favola in cui è ubicata la struttura che ha ospitato l’influencer è quello di Salò, sul Lago di Garda. L’agriturismo in cui i Ferragnez si sono dedicati al relax e al divertimento si trova su una collina tra cipressi e ulivi e si chiama Borgo il Mezzanino.

Si tratta di un’antica dimora di campagna con vista panoramica sul lago, circondata da un parco di 50,000 metri quadrati. Un luogo dove si respira un’atmosfera magica, di epoche lontane.

L’Agriturismo Borgo il Mezzanino ha nove camere affacciate sul Garda. Le stanze ovviamente sono di vario tipo: possono andare dai 26 ai 47 metri quadrati per un costo che oscilla dai 280 euro per una matrimoniale standard ai 423 euro per la suite con letto tondo, vasca idromassaggio e vista panoramica.

Per quanto riguarda la cifra spesa da Fedez e famiglia, è possibile che abbiano prenotato l’intera struttura e prendendo tutte le camere per una notte dovrebbero aver pagato non meno di 2.800 euro. Da non dimenticare, naturalmente, il costo di pranzi e cene per tutta la famiglia.

Insomma, aria pura e paesaggi mozzafiato, cosa chiedere di più?