Ci sarà la terza stagione di LOL – Chi ride è fuori? La decisione è stata appena annunciata

Annunciata la decisione finale sulla terza stagione di LOL – Chi ride è fuori: Amazon Prime Video ha rivelato il futuro del programma.

Dopo il trionfo del bravissimo Ciro Priello, a vincere LOL – Chi ride è fuori 2 è stato Maccio Capatonda che si è aggiudicato il primo posto battendo Virginia Raffaele e Corrado Guzzanti, rispettivamente secondo e terzo classificato.

Giorni fa, sono state rese disponibili tutte le puntate della seconda edizione del programma comico condotto da Fedez e Frank Matano. Iniziata lo scorso 24 febbraio, si è conclusa quindi con la vittoria dell’artista originario di Vasto. Dopo i primi tre attori arrivati sul podio, a seguire troviamo nell’ordine: Maria De Biase posizionatasi al quarto posto, Gianmarco Pozzoli al quinto e Mago Forrest al sesto. Diana Del Bufalo si è classificata settima, Tess Masazza ottava Max Angioni nono. La prima ad essere eliminata è stata Alice Mangione.

Tutti si chiedono cosa succederà adesso: ci sarà una terza stagione? La decisione definitiva è stata annunciata ufficialmente oggi 17 marzo da Nicole Morganti, Head of Italian Originals, Amazon Studios.

LOL – Chi ride è fuori, è ufficiale: cosa accadrà con la terza stagione

Lo show ispirato al format giapponese Documental, vede dieci comici rinchiusi in una casa-teatro per sei ore consecutive: ognuno di loro deve cercare di far ridere gli altri in qualunque modo. Se questi ‘ci cascano’, vengono prima ammoniti e poi eliminati dal gioco.

“LOL – Chi ride è fuori si riconferma come il comedy show dei record e siamo entusiasti di annunciare la terza stagione, che speriamo continui a portare sorrisi e allegria agli spettatori di Prime Video”, ha detto Morganti.

La manager ha sottolineato il fatto che anche in questo 2022 il comedy show ha ricosso lo stesso “straordinario successo dell’edizione precedente” e che LOL è stato il “titolo più visto di sempre nel periodo di lancio, su Prime Video in Italia“.

Al momento, nulla si sa sui futuri conduttori né sui comici concorrenti. In cabina di regia potrebbe esserci ancora il marito di Chiara Ferragni oppure no, o magari potrebbe esserci solo lui al timone. Per sapere chi andrà a formare il cast, bisognerà attendere ancora qualche mese.

Voi avete già visto tutte le puntate della seconda stagione? Qual è stato il vostro concorrente preferito?