È impossibile dimenticarla tra le ragazze di Non è la Rai: lei è Samantha Dell’Acqua, ma sapete com’è diventata oggi e che cosa fa?

Per tutti gli amanti di Non è la rai, è davvero impossibile dimenticarla tra le ragazze del programma! Entrata a farvi parte dalla prima edizione e rimasta fino alla sua terza e penultima, Samantha Dell’Acqua è stata una delle protagoniste indiscusse della trasmissione di Gianni Boncompagni.

Se nel corso delle sue quattro edizioni di Non è la rai, il pubblico che l’ha seguito è stato numerosissimo, non si può dire affatto il contrario di tutti coloro che, ad oggi, sono curiose di sapere che fine hanno fatto alcune delle sue protagoniste. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di Cristina Quaranta o di Letizia, ma siete curiosi di avere qualche notizia in più su Samantha Dell’Acqua. Era esattamente il 1991 quando la giovanissima si presentava al pubblico italiano tra le ragazze di Non è la rai, adesso cosa fa? E, soprattutto, com’è diventata? Siamo riusciti a rintracciarla su Instagram. E, vi assicuriamo, è sempre splendida.

Non è la rai, è impossibile dimenticarla: che fine ha fatto oggi Samantha Dell’Acqua

Tutti l’hanno amata a Non è la rai e decisamente in tantissimi si chiedono che fine abbia fatto oggi! D’altra parte, dimenticarla è davvero impossibile: la sua bellezza e il suo dolce sorriso, infatti, non sono affatto passati inosservati. Ed ancora oggi vengono ricordati con immenso affatto. Cosa sappiamo, però, sulla splendida Samantha Dell’Acqua oggi? Ebbene. A distanza di alcune sue colleghe, Samantha sembrerebbe che abbia detto ‘addio’ al mondo dello spettacolo. E che adesso sia completamente distante dai riflettori. Sul suo canale social ufficiale, infatti, l’ex amatissimo volto di Non è la rai non perde occasione di poter condividere scatti appartenenti alla sua quotidianità.

Forse non tutti lo sanno, ma Samantha Dell’Acqua ha una figlia ‘famosa’. Lei si chiama Martina Centofanti. E, da quanto si apprende dal web, la giovanissima non solo è vincitrice di una medaglia d’oro ai mondiali di Stoccarda del 2015, ma fa parte della squadra di ginnastica ritmica ‘Le farfalle azzurre’.

Saranno anche passati anni da Non è la Rai, ma Samantha è sempre splendida. Siete d’accordo?