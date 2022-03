Daniel Radcliffe è la star di Harry Potter: anche la sua fidanzata è un’attrice famosissima

Daniel Radcliffe è la star di Harry Potter: ma sapete chi è la sua fidanzata? Anche lei è un’attrice molto famosa.

Abbiamo amato Daniel Radcliffe nel ruolo del giovane mago in Harry Potter. Ha interpretato il protagonista in tutti i film. Aveva appena 13 anni quando è stato scelto. Ci ha accompagnato per circa 10 anni, dato che il primo film è uscito nel 2001 e l’ultimo capitolo nel 2011.

Ma Radcliffe aveva già iniziato la carriera di attore. A 10 anni interpreta il giovane David Copperfield nell’omonimo film e nel 2001 interpreta Mark Pendel nel Il sarto di Panama. Ha vestito i panni del Prescelto come nessuno poteva fare, ha portato sulla sua pelle quello che l’autrice di Harry Potter, la Rowling, voleva poter trasmettere e ci ha fatto vivere in prima persona la storia di Harry. L’attore dopo la saga cinematografica ha interpretato tanti altri ruoli, divenendo così una delle star del cinema più amate e apprezzate. Per quanto riguarda la sua vita privata, forse non tutti sanno che è fidanzato da tantissimi anni con una famosa attrice: scopriamo chi è.

Daniel Radcliffe, chi è la sua fidanzata: anche lei è un’attrice famosissima

Daniel Radcliffe è un attore britannico noto per aver interpretato Harry Potter nell’omonima serie di film distribuita dalla Warner Bros. e tratta dai romanzi di J. K. Rowling. La storia del Prescelto ha appassionato grandi e piccini e ancora oggi, a distanza di 20 anni dal primo film e di 10 dall’ultimo capitolo uscito nelle sale, continua ad appassionare.

Dopo la saga cinematografica, l’attore ha interpretato altri personaggi. Ha recitato al cinema in The Woman in Black, Giovani ribelli – Kill Your Darlings, Horns, Un disastro di ragazza, Victor – La storia segreta del dott. Frankenstein, Now you See me 2, Imperium, Jungle, Lost in London, Beast of Burden-Il trafficante, Fuga da pretoria, The Lost Sity. Della sua carriera conosciamo abbastanza dato che è sotto gli occhi dei riflettori, ma cosa sappiamo della sua vita privata? Sapete che Daniel è fidanzato da circa 10 anni?

La compagna dell’attore è un’attrice americana molto famosa. Si chiama Erin Darke ed ha una relazione con Radcliffe dal 2012. Si sono conosciuti sul set del film Kill Your Darlings. Non sempre li vediamo insieme nei grandi eventi perchè l’attore è molto riservato e preferisce tenere la vita sentimentale lontano dai riflettori.