Chi è l’ex moglie di Ciro Ferrara: sapete di che cosa si occupa?

Sapete chi è l’ex moglie di Ciro Ferrara? Scopriamo insieme come si chiama e di che cosa si occupa: forse non tutti lo sanno.

Ci dividono ancora poche ore all’inizio di Pechino Express 2022! Completamente concentrato sui paesi dell’Est, il viaggio dell’adventure reality è pronto a regalare delle tappe e delle puntate davvero emozionanti.

A prendere parte al famoso reality di Sky, ci sono bene 10 coppie e 20 concorrenti. Tra loro, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, vi è anche Ciro Ferrara. Appese le scarpette al chiodo diversi anni fa, ma ancora adesso un volto amatissimo dello sport italiano, l’ex difensore italiano è pronto a catapultarsi, insieme a suo figlio Giovanbattista, in una nuova avventura. In attesa di poterlo vedere in panni completamente nuovi, siete pronti a scoprire qualche cosa in più su di lui? Ad esempio, sapete chi è la sua ex moglie? Convolato a nozze quando era un ragazzino, Ciro Ferrara si è separato dalla sua splendida consorte nel 2017. Ecco. Cosa sappiamo esattamente su di lei? Scopriamo insieme il suo nome e di che cosa si occupa.

Sapete che lavoro fa l’ex moglie di Ciro Ferrara?

Oltre al calcio, Ciro Ferrara ha avuto un altro grande amore nella sua vita: la sua ex moglie, nonché mamma dei suoi tre figli. Conosciutisi quando entrambi erano giovanissimi, dopo qualche anno sono riusciti a coronare il sogno del matrimonio, ma nel 2017 hanno annunciato il loro divorzio. Cosa sappiamo, però, su di lei?

Forse non tutti lo sanno, ma l’ex moglie di Ciro Ferrara si chiama Paola Pallonetto. Ed anche lei ha origini napoletane. Ad oggi, però, sembrerebbe che abbia completamente vita. Trasferitasi a Torino insieme alla sua famiglia, da quanto si apprende dal suo canale Instagram, continua a vivere nel capoluogo piemontese e a svolgere la sua professione all’interno dell’ambito dell’abbigliamento. Legatissima ai suoi tre figli, Paola è attivissima sui social. E, spesso e volentieri, condivide scatti che sottolineano la sua incredibile bellezza. Eccola qui:

È davvero bellissima, non credete anche voi?