Dopo Vite al Limite farete davvero fatica a riconoscerlo: prima pesava 311 kg, oggi non penserete mai che sia lui, davvero incredibile.

Se i sostenitori e i telespettatori di Vite al Limite sono tantissimi, altrettanto numerose sono le persone che si chiedono che fine abbiano fatto oggi alcuni dei suoi protagonisti. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di Joyce Del Viscovo, ma anche di Justin Assanti. Diversi, invece, sono coloro che si chiedono notizie in più sul protagonista di questo nostro articolo.

Protagonista della quinta stagione di Vite al Limite, il paziente del dottor Nowzaradan aveva un disperato bisogno di aiuto. Pesava esattamente 311 kg e la sua vita era purtroppo fortemente condizionata da esso. Marito e padre di famiglia, il trentaseienne ha raccontato di non potersi godere appieno la sua paternità proprio per via dei suoi chili di troppo. E che adesso voleva assolutamente ritornare in forma. Al termine del suo percorso, l’uomo del Texas era riuscito a dimagrire ben 100 kg, ma adesso sembrerebbe che ne abbia persi molti di più. L’abbiamo rintracciato su Facebook e non abbiamo potuto fare a meno di notare il suo incredibile cambiamento. Farete fatica a riconoscerlo!

Vite al Limite, oggi farete fatica a riconoscerlo! Clamoroso

Quando è entrato a far parte della quinta stagione di Vite al Limite, il paziente del dottor Nowzaradan pesava ben 311 kg e una storia drammatica da raccontare. Abbandonato da piccolo dalla sua mamma, il trentaseienne del Texas ha raccontato di aver utilizzato il cibo come suo unico sfogo. E di aver accumulato, nel corso degli anni, un peso talmente eccessivo che non rendeva possibile giocare o prendersi cura dei suoi bambini.

Sin dalla sua prima visita nella clinica di Houston, Doug Armstrong ha dimostrato di essere fortemente interessato a ritornare in forma. E i 100 kg in meno raggiunti a fine percorso, ce ne danno ampia conferma. Ad oggi, però, sembrerebbe che le cose siano cambiate ancora di più, ma in meglio. Su Facebook, il buon Doug aggiorna costantemente i suoi sostenitori con scatti impressionanti. Eccolo com’è oggi, farete fatica a riconoscerlo:

Davvero clamoroso, non c’è che dire, ma da prendere assolutamente come esempio.