Ilary Blasi, quanto costano i jeans super lusso indossati alla finale del GF Vip 6: prezzo inimmaginabile!

Ilary Blasi è tornata al GF Vip in occasione della finale di lunedì 14 marzo indossando dei jeans super fashion: non avete idea del prezzo!

La finale del GF Vip 6 è stata attesissima: dopo mesi di puntate a colpi di clip e confessionali ‘shock’, finalmente lunedì 14 marzo anche questa sesta edizione del reality più seguito e discusso di sempre ha avuto il suo vincitore.

E’ stata una serata ricca di emozioni e soprese, a cui si sono aggiunte visite importanti, come il collegamento con Barbara D’Urso per la presentazione della nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show iniziata martedì 15.

C’è stato anche un gradito ritorno: in studio è infatti arrivata l’amatissima Ilary Blasi, conduttrice delle prime tre edizioni del GF Vip. Come tutti sanno, la moglie di Francesco Totti sarà per la seconda volta al timone de L’Isola dei Famosi che lunedì 21 marzo partirà con la sedicesima stagione con tantissime novità.

Simpatica e solare come sempre, Ilary ha illuminato lo studio anche stavolta facendo divertire il pubblico con la sua ironia e la sua spontaneità. Soprattutto un particolare è balzato agli occhi del pubblico. I suoi favolosi jeans a vita bassa hanno catalizzato l’attenzione: avete visto che stile? Attenzione, però: non si tratta di un semplice paio di jeans, ma di un vero capo di lusso, curiosi di sapere quanto costano?

Ilary Blasi, i suoi jeans hanno spopolato: non indovinereste mai il prezzo

Ad un primo sguardo, il look scelto dalla conduttrice sarà sembrato molto semplice: t-shirt bianca e un paio di jeans a vita bassa. In realtà, non è affatto così perché quei jeans sono tutto tranne che economici.

Casual sì, ma non per questo non di lusso. Dovete sapere che fanno parte della collezione Primavera/Estate 2022 del brand Philipp Plein e il loro prezzo va dai 1200 ai 1500 euro! Ricoperti di cristalli colorati, si ispirano allo stile americano della West-Coast.

Una cifra che nessuno si aspetterebbe, ma che dimostra quando anche il capo più semplice può essere super glamour e dare un tocco chic nelle occasioni più disparate. Ancora una volta la Blasi ha fatto centro mostrando tutto il suo buongusto nella scelta del look.

Anche a voi è piaciuta la mise di Ilary?