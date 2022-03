Isola dei Famosi 2022, chi è Laura Maddaloni: età, dove è nata e la passione per il Judo

Laura Maddaloni è nel cast de L’Isola dei Famosi 2022: insieme a lei ci sarà anche suo marito, Clemente Russo: conosciamola meglio!

Mancano ormai pochissimi giorni al grande debutto della nuovissima edizione de L’Isola dei Famosi. A pochi giorni dall’ultima puntata del Grande Fratello Vip, il prossimo Lunedì, su Canale 5 in prima serata andrà in onda la prima puntata del reality che vede i concorrenti immersi in una selvaggia natura.

Alla conduzione, una meravigliosa Ilary Blasi che non vede l’ora di fare il suo ritorno sui nostri schermi. La conduttrice insieme al suo cast di concorrenti, è pronta al grande giorno. A proposito del cast di concorrenti, ci sarà anche lei, Laura Maddaloni insieme a suo marito, Clemente Russo. Cosa sappiamo di lei? Ecco alcune curiosità sul suo conto!

E’ nel cast de L’Isola dei Famosi 2022, chi è Laura Maddaloni: età, curiosità a la passione per il Judo

Lunedì 21 Marzo andrà in onda la primissima puntata della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi. In questo 2022, Ilary Blasi torna alla conduzione dell’amatissimo reality. A pochi giorni dal grande esordio, i concorrenti si preparano a fare le valige portando con loro l’essenziale, salutano i cari e si imbarcano verso la nuova metà che sarà la loro casa e la loro dimora per i prossimi mesi a venire.

Come detto poc’anzi infatti, Laura Maddaloni insieme al suo coniuge, sarà una delle concorrenti che parteciperanno all’Isola dei Famosi. Scopriamo insieme qualche curiosità su di lei.

Classe 1980, Laura Maddaloni nasce a Napoli. Da sempre, lo sport è la sua più grande passione. A partire dalla tenera età, grazie alla sua famiglia che le ha sin da subito fatto capire l’importanza, ha fatto dello sport ‘un suo mantra’. Come i suoi fratelli, Pino e Marco Maddaloni, anche Laura è un Judoka. Ha alle spalle un passato agonistico. Nel 2005, ha partecipato a i ‘Giochi del Mediterraneo’ che si sono tenuti in America, aggiudicandosi il terzo posto nella categoria 57-chilogrammi.

Lo sport ha forgiato in particolare modo il carattere di Laura che oggi appare una donna molto forte e molto equilibrata. E proprio grazie a queste caratteristiche siamo sicuri che all’interno del reality siamo sicuri che sarà in grado di mettersi in gioco in toto mostrando di che pasta è fatta.

Amante delle discipline sportive a 360°, Laura Maddaloni condivide questa grande passione insieme al suo compagno di vita, Clemente Russo. I due si sono conosciuti nel 2005 durante delle gare sportive in Spagne, si sono innamorati e tre anni dopo sono poi convolati a nozze. Dal loro amore, i due hanno allargato la loro famiglia con l’arrivo di tre splendide bimbe. La coppia di coniugi farà parte, come anticipato, del cast de L’Isola dei Famosi, e mano nella mano i due si preparano a questa nuova avventura!