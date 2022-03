Roberta Morise sarà tra le concorrenti de L’Isola dei Famosi 2022: dall’età ad Instagram, cosa occorre sapere sul suo conto.

Sapevamo che sarebbe iniziata e l’ha confermato anche Alfonso Signorini nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, che ha visto Jessica Selassié portarsi a casa il montepremi finale: L’Isola dei Famosi 2022 è pronta a ritornare con doppio appuntamento settimanale.

A distanza di una settimana esatta dall’attesissima finale del GF Vip, il numerosissimo pubblico di Canale 5 è pronto a gettarsi a capofitto in una nuova avventura! Da Lunedì 21 Marzo, infatti, inizierà la sedicesima edizione dell’adventure reality. Ed, ancora una volta, al suo timone è stata scelta proprio lei: Ilary Blasi! A proposito, avete visto il cast che è stato scelto per quest’edizione? Davvero fenomenale! Non soltanto ci saranno delle coppie inediti, ma dei volti amatissimi del piccolo schermo. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di Nicolas Vaporidis, attore famosissimo. La protagonista di questo nostro articolo di adesso, invece, è proprio lei: Roberta Morise! Scopriamo qualche cosa in più sul suo conto.

Roberta Morise a L’Isola dei Famosi, chi è: età, carriera ed Instagram

State riscaldando anche voi i motori? L’Isola dei Famosi è pronta a fare il suo ritorno su Canale 5. Lunedì 21 Marzo, come dicevamo precedentemente, ci sarà la prima puntata in diretta, durante la quale verranno presentato tutti i naufraghi di questa edizione. Tra questi, ci sarà anche lei: Roberta Morise.

Nata a Cariati, in provincia di Cosenza, il 13 Marzo del 1986, Roberta Morise compie il suo esordio sul piccolo schermo nel 2004. È proprio in quell’anno che prende parte all’edizione di Miss Italia, accaparrandosi non solo il quarto posto. Subito dopo questa prima apparizione televisiva, la bella Roberta cavalca l’onda del successo. Ed ammirando la sua bellezza non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Dapprima nel famoso programma “I raccomandati”, la Morise diventa un’ottima spalla destra per Carlo Conti, che la vorrà fortemente anche a L’Eredità e ne “I migliori anni”. Terminata queste esperienze, la giovanissima calabrese veste nuovi panni: quelli da conduttrice. Conduce, insieme a Veronica Gatto, “Easy Driver”, poi “Sei in un paese meraviglioso” su Ske arte ed “I fatti vostri” con Giancarlo Magalli.

Oltre alla televisione, Roberta Morise ha anche un’altra passione: il canto! Non tutti sanno, infatti, che ha inciso un disco, intitolato “È soltanto una favola”. Ed ha scritto anche un libro “Esami di ammissione”.

Chi è Giulio Fratini, l’attuale compagno

Attualmente, Roberta Morise è felicemente fidanzata con Giulio Fratini. Sapete lui chi è? Oltre ad essere l’ex compagno di Raffaella Fico, il giovane è un famosissimo imprenditore. I due si sarebbero conosciuti – come raccontato a Gente – grazie ad un’amica in comune. E non si sono mai più lasciati.

Farete il tifo per lei a L’isola dei famosi?