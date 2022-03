Natasha Stefanenko ha recitato in Distretto di Polizia: ricordate l’attrice nella fiction?

Natasha Stefanenko, ricordate l’attrice nella fiction di successo Distretto di polizia? Da allora sono passati anni.

Nella nuova edizione di Pechino Express partita su Sky Uno e Now giovedì 10 marzo c’è anche lei tra le concorrenti, Natasha Stefanenko. Non è da sola dato che il programma prevede la presenza di coppie, ma è insieme a sua figlia Sasha Sabbioni.

Nella prima puntata che abbiamo visto mamma e figlia hanno mostrato di essere delle concorrenti molto forti. Sono proprio loro a vincere la prima tappa intermedio e ad aggiudicarsi la prova immunità. La Stefanenko è nata in Russia il 18 Aprile del 1969. Si è fatta apprezzare dal pubblico italiano come modella ma in poco tempo ha conquistato fama e successo. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo in questo campo per poi affacciarsi a quello pubblicitario. In poco tempo è diventata un’attrice amatissima e una bravissima conduttrice. Ha recitato al cinema e in televisione in diversi film e fiction: ricordate l’attrice nella fiction famosissima Distretto di Polizia?

Ricordate Natasha Stefanenko nella fiction Distretto di Polizia? Vi ha recitato più di 10 anni fa

Natasha Stefanenko è insieme a sua figlia Sasha Sabbioni una delle coppie della nuova edizione di Pechino Express. Sono molto forti, nella prima puntata hanno vinto la tappa intermedia aggiudicandosi anche la prova immunità.

Tutti conosciamo la Stefanenko, è una donna meravigliosa, un’attrice che ci ha conquistato nei film e nelle fiction in cui ha recitato. Ha iniziato a muovere i primi passi come modella ma in poco tempo ha anche abbracciato il campo pubblicitario per poi arrivare ad intraprendere la carriera di attrice e di conduttrice. Diversi i ruoli interpretati sia al cinema che in televisione. Sul piccolo schermo qualche anno fa l’abbiamo vista nella fiction di successo Distretto Di polizia: la ricordate?

Questo è uno scatto ripreso dalla nona stagione della serie in cui vediamo la concorrente di Pechino Express. Nella fiction ha recitato più di 10 anni fa e ovviamente era più giovane. Lei è sempre stata bellissima e il tempo non ha scalfito la sua bellezza ma l’ha solo accentuata, non trovate?