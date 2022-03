Non tutti conoscono il titolo di studio di Gerry Scotti: l’avreste mai detto?

Gerry Scotti è amatissimo, ma non tutti conoscono il suo titolo di studio: l’avreste mai immaginato? Spunta un retroscena incredibile.

Se ci fosse una classifica dei volti più amati della televisione italiana, Gerry Scotti sarebbe sicuramente ai primi posti. Entrato a far parte di questo mondo dopo aver debuttato come conduttore radiofonico, il buon Virgilio ha saputo ampiamente farsi conoscere. E, ad oggi, è amatissimo.

Quando Gerry Scotti ha capito quale era la sua più grande passione era davvero giovanissimo! Certo, prima di essere ‘scoperto’ da Claudio Cecchetto ed iniziare la sua carriera all’interno della radio, il buon Virgilio aveva già messo i piedi nel mondo del lavoro, ma sembrerebbe che sia proprio il piccolo schermo la sua postazione naturale. Attore in diversi film e sit-com di successo, il buon Scotti è stato la colonna portante di tantissimi programmi. A partire da Lo show dei record, dove lo stiamo vedendo proprio in queste settimane, fino a Passaparola e tantissimi altri. Insomma, la sua carriera è davvero impressionante. Vi siete mai chiesti, però, quale sia il suo titolo di studio? Scopriamolo insieme!

Qual è il titolo di studio di Gerry Scotti?

È uno dei volti più apprezzati della televisione italiana, Gerry Scotti. Esordito sul piccolo schermo da piccolissimo, il conduttore ha saputo facilmente cavalcare la cresta dell’onda. Vi siete mai chiesti, però, quale sia il suo titolo di studio?

Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Gerry Scotti – ancora prima di approdare in radio – abbia ultimato i suoi studi liceali. Non tutti sanno, infatti, che l’amatissimo conduttore dopo aver conseguito il diploma di liceo classico, ha voluto proseguire anche i suoi studi universitari, non portandoli al termine. Dopo il diploma, infatti, è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza, non conseguendo nessun titolo finale. Pensate, dal traguardo gli mancavano soltanto 2 esami, ma lui ha scelto di non voler proseguire gli studi. Una decisione davvero clamorosa e che, come raccontato dal diretto interessato a Verissimo, ha provocato un’immediata e dura reazione da parte dei suoi genitori. Chissà se oggi, col senno di poi,Gerry Scotti avrebbe deciso di fare la stessa cosa!

Ve lo sareste mai aspettato?