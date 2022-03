Il look sfoggiato da Alessia Marcuzzi sarà must have in estate: l’avete notato anche voi? Quell’abito e quei sandali sono deliziosi.

La bella stagione sta per avvicinarsi! E questo vuole dire un’unica cosa: “addio” a maglioni pesanti, giubbini ingombranti, caldi capelli e sciarpe avvolgenti. Con l’arrivo della primavera, invece, si da il benvenuto a maglie con maniche corte, t-shirt, vestitini e, perché no, anche pantaloncini. A tal proposito, avete visto quale sarà il must have dell’estate?

Quante volte ci è capitato di raccontarvi di “mode” lanciate dai volti noti della televisione italiana? Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di Chiara Ferragni e del suo pantalone, ma anche quello di Elisabetta Canalis. Se, invece, vi dicessimo che Alessia Marcuzzi ha sfoggiato un look che potrebbe dimostrarsi una vera e propria tendenza, ci credereste? Qualche giorno fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, l’amatissima conduttrice ha incantato tutti i suoi followers con un outfit decisamente estivo, ma che potrebbe rivelarsi il must have di questa stagione che ci avviciniamo a vivere. Siete pronti a saperne di più?

Il look di Alessia Marcuzzi sarà il must have di questa estate: vi piace?

Avete già qualche idea sul vostro look dell’estate? Noi assolutamente si e, vi assicuriamo, è davvero pazzesco! Qualche giorno fa, come dicevamo precedentemente, Alessia Marcuzzi ha condiviso una foto del suo outfit e, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto innamorare i suoi sostenitori. Con indosso un vestito di colore rosa e pesca e sandali alla schiava, la conduttrice romana sfoggia quello che molto probabilmente sarà il must have di quest’estate.

Se le unghie di Belen Rodriguez vi hanno conquistato, il look di Alessia Marcuzzi lo sarà ancora di più. L’avete notato anche voi? È davvero impossibile non farlo, avete ragione. Come al suo solito, la conduttrice romana è fantastica e conquista tutti col suo outfit totalmente estivo. Guardare per credere:

Come potete vedere, quindi, Alessia Marcuzzi ha optato per un look decisamente “semplice”. Senza tacchi, ma con sandali alla schiavi, vestito morbido di colore tra il pesca e il rosa ed accessori color cuoio, la conduttrice anticipa di gran lunga l’estate. Per noi questo outfit vale da dieci e lode, per voi?