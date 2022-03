Ambra Angiolini si mostra senza trucco e senza filtri: ecco com’è al naturale

Ambra Angiolini si mostra senza trucco e senza filtri sui social: ecco com’è al naturale la splendida attrice.

Lei non ha bisogno di presentazioni. Era il 1992 quando è diventata famosa grazie a Non è la Rai e, da lì, l’inizio di una carriera ricca di successi. Oggi attrice e conduttrice di grande talento, non tutti sanno che Ambra Angiolini è molto attiva anche sui social. Il suo canale Instagram conta ben 942 mila followers, coi quali condivide foto e video. Per la maggior parte, si tratta di contenuti riguardanti il lavoro, ma non mancano selfie, che collezionano valanghe di likes.

E molto spesso Ambra ama mostrarsi al naturale, lontana dalle luci dei riflettori e senza make up. Il risultato? L’attrice è incantevole allo stesso modo. Diamo un’occhiata ad uno scatto ‘acqua e sapone’.

Ambra Angiolini in versione ‘acqua e sapone’: com’è senza trucco

Sul palco e in scena siamo abituati a vedere le star con look impeccabili, make up stellari e luci che coprono ogni imperfezione. Grazie ai social, però, sempre più spesso i personaggi famosi si mostrano al naturale, senza trucco e senza filtri. È il caso di Ambra Angiolini, che, sul suo seguitissimo canale social, si mostra spesso in versione ‘acqua e sapone’. Come nella foto che vi mostriamo oggi, condivisa diversi mesi fa dall’attrice, e scattata appena sveglia. La sua bellezza vi sconvolgerà:

Lo scatto ha ottenuto il pieno di likes e commenti, come sempre quando si tratta dell’amatissima showgirl. Commenti ricchi di complimenti per lei, che si conferma una delle donne più amate del nostro mondo dello spettacolo. E voi, cosa aspettate a seguirla? Il suo profilo Instagram è ricco di contenuti super interessanti, non ve ne pentirete!

Ambra Angiolini sui disturbi alimentari: “Bisogna seminare tracce d’amore”

Nelle scorse ore, Ambra, che ha sofferto di bulimia, ha dato la sua testimonianza nella Giornata dei Disturbi Alimentari, in un’iniziativa organizzata a Palazzo Pirelli a Milano: “Il corpo perfetto è quello che si sente, non quello che si vede. Piuttosto diamo delle dimensioni agli organi che fanno di noi delle persone: il cuore, l’anima, i sentimenti. Tutto quello che sembra da sfigati in questo momento riportiamolo al centro e rimettiamocelo addosso”