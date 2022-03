Amici, colpo basso: questo nessuno se l’aspettava, cos’è successo

A poche, anzi pochissime ore dall’attesissimo serale di Amici nessuno si sarebbe aspettato questo ‘colpo basso’, cosa è successo? Scopriamolo insieme

Siamo ormai agli sgoccioli, il Serale di Amici sta per farei l suo debutto domani 19 Marzo in prima serata su Canale 5. Gli allievi che nel corso della loro preparazione hanno conquistato la fatidica maglia oro, i maestri, il pubblico in studio ed i telespettatori da casa sono tutti in fibrillazione per il grande esordio.

Il cast della giuria è ormai al completo, e l’amatissima conduttrice Maria De Filippi è pronta a presentare la nuovissima edizione del seguitissimo talent. Ma proprio mentre fervono i preparativi per il grande giorno, a pochissime ore dal grande inizio, succede qualcosa che immediatamente scombussola e scuote gli animi all’interno della scuola. Un vero a proprio ‘colpo’ basso‘ che lancia nello sconforto più totale l’allieva della cattedra di danza. Cosa è successo? Scopriamo i dettagli!

Amici, colpo basso nei riguardi della ballerina: cosa è successo

Il grande giorno è ormai dietro l’angolo, tutti sono in fibrillazione per l’attesissima nuova edizione del Serale di Amici. Ma proprio in queste ore precedenti il fatidico esordio, succede qualcosa all’interno della scuola che mina in pochi istanti la sicurezza di una delle ballerine.

La maestra di danza Classica, Alessandra Celentano lancia un guanto di sfida per la sua allieva Carola e per l’allieva del maestro Todaro, Serena. Abbiamo potuto vedere quanto sin dall’inizio, la maestra Celentano non fosse particolarmente ‘simpatizzante’ nei riguardi di Serena, e questo guanto di sfida secondo la maestra Celentano mette ancora più in risalto la superiorità, in campo artistico, della sua allieva Carola, rispetto invece alle qualità artistiche di Serena della quale ha sempre sottolineato i ‘difetti fisici’ che a suo dire non potevano essere accettati per una ballerina. Arriva così una lettera, che Maria De Filippi legge agli allievi per motivare la scelta della maestra Celentano.

“La danza è anche bellezza. No non parlo di bellezza soggettiva, ma oggettiva, così come è oggettiva la tecnica. Parlo di una bellezza che non è fine a sé stessa ma è funzionale alla danza e ne diventa parte integrante”. E con l’intento di far risaltare la bellezza oggettiva di cui parla, la maestra Celentano lancia un guanto di sfida per Carola e Serena:” Alcuni passaggi della coreografia metteranno indiscutibilmente in risalto le superiorità di Claudia nei confronti di Serena, visto che di Serena non si può certo dire che abbia un fisico armonioso da ballerina. La bellezza, almeno quella legata alla danza, è altra cosa, ed è il momento di farla vedere”.

Un vero e proprio colpo basso nei riguardi di Serena che dopo aver ascoltato le parole che la maestra Celentano ha scritto all’interno della lettera, si è lasciata andare ad un pianto liberatorio, perché ferita da quelle parole. “Piango perché più e più volte è stata detta questa cosa del corpo. Io sono un altro tipo di ballerina, faccio altro. In questo guanto di sfida non si parla di danza, ma di fisico, dopo sei mesi. La danza è questo ma è anche tanto altro. Così è davvero troppo” – esordisce così Serena profondamente delusa da quelle parole.