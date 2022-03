Beautiful, “Sarà un momento scioccante”: l’anticipazione lascia tutti senza fiato; cosa accadrà nelle prossime puntate.

State seguendo le nuove puntate di Beautiful? Negli episodi attualmente in onda in Italia, al centro della trama c’è il tradimento di Liam e Steffy, ai danni dei rispettivi partner Hope e Finn. Un tradimento che ha lasciato il segno: la figlia di Ridge è incinta e non sa chi è il papà del bambino. In attesa di scoprirlo, arrivano clamorose notizie anche dall’America.

Il produttore Casey Kasprzyk ha lanciato un’anticipazione davvero succulenta, che ha lasciato senza fiato i telespettatori della soap più amata della tv. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito!

“Sarà un momento scioccante”: arriva un’anticipazione clamorosa per i fan di Beautiful

Presto accadrà qualcosa di davvero sconvolgente a Beautiful. Parola di Casey Kasprzyk, produttore dello show, che ha anticipato una svolta davvero incredibile nella trama della soap opera. Nelle prossime puntate americane, a quanto pare, accadrà qualcosa che cambierà per sempre le dinamiche tra i personaggi. Di cosa si tratta?

Non è stato chiarito, ma il produttore ha fatto capire che sarà un evento che lascerà di stucco i telespettatori. “Non sarà deludente. Sarà un momento scioccante, dovrete solo restare lì. Ci stiamo spingendo verso di essa e ci stiamo avvicinando“, ha spiegato, sottolineando quindi che lo ‘scoop’ di cui si parla avverrà a breve nelle puntate americane. Come sappiamo, però, tra le puntate in America e la messa in onda in Italia trascorrono diversi mesi. Dovremo, quindi, aspettare un bel po’ per seguire questa storyline nel nostro Paese, ma le anticipazioni arriveranno, come sempre. Sono già partite le prime ipotesi!

L’evento ‘scioccante’ potrebbe riguardare la coppia più famosa della soap, quella formata da Brooke e Ridge? In America, infatti, al centro della trama ci sono proprio i ‘Bridge’ e, in particolare, il tradimento consumato a Capodanno tra Brooke e il suo ex Deacon Sharpe. Non solo, in seguito alla rottura con Brooke, Ridge si riavvicinerà all’altra donna della sua vita, Taylor Heyes, che tornerà in scena interpretata da Krista Allen. Lo scoop riguarderà loro? Se volete saperne di più, continuate a seguirci!