Avete mai visto i genitori di Laura Chiatti? Come si chiamano e di che cosa si occupano

Come si chiamano e di che cosa si occupano di genitori di Laura Chiatti? In molti se lo chiedono: cosa abbiamo scoperto.

Non potevamo chiedere di meglio: Laura Chiatti protagonista indiscussa della una nuova ed entusiasmante fiction televisiva. Attrice famosissima ed super amata, la splendida trentanovenne di Castiglione del Lago attualmente ha vestito i panni di Rosalia ne ‘Più forti del destino’.

Esordita come attrice nel 2000 nella soap opera ‘Un posto al sole’, Laura Chiatti ha facilmente dimostrato il suo talento, nonostante la sua giovane età. È proprio per questo motivo che, dopo la sua prima apparizione sul piccolo schermo, ne sonno conseguite tantissime altre. Volto amatissimo di tante serie televisive di successo, la Chiatti approda anche sul grande schermo nel 2004, consacrando la sua popolarità. Vi è mai venuta voglia di conoscerla un po’ di più? Dal punto di vista professionale e privato, sappiamo ogni cosa, ma dei suoi genitori c’è qualcosa che dobbiamo sapere? Sul suo profilo social, siamo riusciti a rintracciare uno scatto della coppia: come si chiamano e di che cosa si occupano!

Chi sono i genitori di Laura Chiatti?

Talvolta può essere complicato, ma essere genitori è il ‘mestiere’ più bella della vita di ciascuno di noi. Rendere orgogliosi i propri genitori e provare per loro un amore sovrannaturale, è qualcosa di fantastico. Ne è testimone, la bella Laura Chiatti! Divenuta anche lei mamma e moglie, l’attrice di Castiglione del Lago non perde occasione di poter dimostrare l’enorme affatto che prova per i suoi genitori. Spulciando il suo canale social, abbiamo rintracciato alcuni scatti che ci mostrano la sua mamma e la sua papà. A tal proposito, voi li avete mai visti? Scopriamo insieme come si chiamano e di che cosa si occupano.

Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il papà di Laura Chiatti si chiami Franco e che sia un metalmeccanico. La mamma dell’attrice, invece, si chiama Mariella. E sembrerebbe che si occupi di abbigliamento. Su Donna Glamour, infatti, si legge che sia titolare di un maglificio di cashmire.

Oltre a notare l’immensa somiglianza tra Laura Chiatti e la sua mamma, non si può fare a meno di prendere in considerazione quanto l’amore che lega l’attrice ai suoi genitori sia immenso.