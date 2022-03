“Ho sempre tifato per lei”: la rivelazione dell’ex cantante di Amici su Jessica Selassié, ora si seguono sui social

Jessica Selassié sempre più amata: nelle ultime ore è spuntato anche un fan molto speciale, si tratta di un ex cantante di Amici!

Reduce dalla vittoria al GF Vip 6, Jessica Selassié sta scoprendo in questi giorni di aver conquistato il cuore di tantissime persone. La maggiore delle principesse ha fatto un percorso meraviglioso all’interno della casa più spiata d’Italia. Un viaggio partito un po’ in sordina, ma che negli ultimi mesi di gioco le ha dato la possibilità di scoprire una nuova versione di sé stessa.

Dolce e premurosa con i coinquilini e soprattutto con le sorelle Lulù e Clarissa, la 27enne ha confessato nel corso della sua esperienza di sentirsi a volte messa da parte, anzi di essere lei stessa a rendersi spesso ‘invisibile’ per lasciare spazio alle sorelle.

Anche sul versante sentimentale per Jessica non sono state tutte rose e fiori: nella casa di Cinecittà ha sempre manifestato il desiderio di trovare un uomo con cui intraprendere una storia e se con Alessandro Basciano non è nato nulla, il flirt con Barù non sembra essere andato molto meglio.

Ad ogni modo, la sua gentilezza e la sua sensibilità l’hanno resa la preferita dal pubblico, che l’ha premiata facendola vincere durante la finalissima dello scorso lunedì. Tornata alla vita di tutti i giorni, la Selassié si sta riscoprendo sommersa dall’affetto dei fan. In queste ore, perfino un amatissimo ex volto di Amici ha rivelato di aver tifato per lei.

Jessica Selassié, spunta un fan ‘speciale’: è proprio l’ex cantante di Amici!

E’ accaduto che la principessa etiope ha ricondiviso su Instagram la storia di Aka7even, ex allievo della scorsa edizione di Amici. Ad un utente che gli ha chiesto se avesse seguito il Grande Fratello, il giovane artista ha risposto sorprendendo tutti.

Ha infatti scritto: “Non molto, però ho sempre tifato per Jessica”. Avendola taggata, l’ex gieffina ha ripostato la storia. Ora che i due hanno iniziato a seguirsi sui social, i fan stanno già sognando di vederli insieme come coppia.

In effetti sarebbe un bellissimo colpo di scena, voi che ne dite?