Ha preso parte al cast di concorrenti pronti a partecipare all’Isola dei Famosi, chi è Clemente Russo? Conosciamo meglio la sua vita!

Pochi giorni, anzi è il caso di dire ‘poche ore’ ed ormai anche questa nuovissima ed attesissima edizione dell‘Isola dei Famosi è pronta a fare il suo grande ritorno in Mediaset. Al timone della conduzione una splendida Ilary Blasi che insieme al suo cast di concorrenti è pronta per questa nuova avventura.

I concorrenti sono ormai pronti per nuotare verso la meravigliosa Isola di Cayos Chocinos. Fra questi, ci sarà anche lui Clemente Russo che non affronterà la sua avventura nella natura selvaggia in solitaria. Concorrente insieme a lui sarà anche sua moglie, Laura Maddaloni. I due sono molto uniti, e non vedono l’ora di vivere anche questa esperienza insieme, combattendo con le unghie e con i denti! Ma cosa sappiamo di Clemente Russo? Sapete che non è la sua prima volta all’interno di un reality? Scopriamo insieme qualcosa in più sul suo conto!

Isola dei Famosi 2022, chi è Clemente Russo: età, curiosità e reality

Lunedì 21 Marzo, su Canale 5 in onda in prima serata ci sarà la primissima puntata dell’Isola dei Famosi. I concorrenti sbarcati sulla meravigliosa isola caraibica sono pronti a cimentarsi in una nuova esperienza che li vedrà tutt’altro che comodi. Fra loro, ci sarà anche Clemente Russo. Il suo nome non è certamente sconosciuto al mondo dei reality. Ricordate infatti dove lo abbiamo già visto? Ma andiamo per gradi, ecco cosa c’è da sapere su di lui.

Classe ’82, Clemente Russo è nato a Marcianise. Sin da piccolo si appassiona allo sport (passione che tra l’altro condivide con la sua compagna di vita), ma in particolare scopre la sua passione per le discipline di combattimento. Comincia ad appassionarsi al pugilato, ed all’età di 20 esordisce in una prima gara di combattimento. Più di 250 incontri di combattimento, gare di pugilato, giochi olimpici europei e mondiali. E’ detentore di 5 medaglie d’oro e 3 argento.

E’ sposato con Laura Maddaloni, i due si sono conosciuti nel 2055 in Spagna durante delle gare sportive, da quel momento non si sono più separati. Sono diventati uno la forza dell’altro, e non hanno mai spesso di migliorarsi. Insieme hanno avuto tre splendide bimbe, Rosy nata nel 2011 e le due gemelle Jane e Janet nate nel 2013.

Ma oltre la sua carriera sportiva, Clemente Russo è anche un personaggio molto noto nel mondo del gossip in particolare perché ha preso parte a diversi reality nel corso della sua vita. Ha infatti partecipato ad una delle edizione de ‘La Talpa’, dove si è classificato secondo in finale. Poi però lo abbiamo visto anche al Grande Fratello Vip, tuttavia la sua permanenza all’interno della casa non è stata lunghissima perché fu espulso a causa di commenti e frasi omofobe. Lo abbiamo poi ritrovato come inviato speciale de ‘Le Iene’, ma non finisce qui perché in questo 2022 è prossimo a cominciare un’avventura tutta nuova, quella che lo vedrà concorrente dell’Isola dei Famosi!