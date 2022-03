Isola dei Famosi 2022, chi è Jovana Djordjevic: età, origini, carriera e vita privata

La sua bellezza farà girare la testa al pubblico de L’Isola dei Famosi 2022: tutto ciò che c’è da sapere su Jovana Djordjevic.

L’Isola dei Famosi 2022 inizierà lunedì 21 marzo e i nomi dei concorrenti che ci terranno compagnia dall’Honduras con le loro avventure sono ormai ufficiali. Durante la finale del GF Vip 6, Ilary Blasi era ospite ed ha anticipato alcune interessanti novità di quest’anno. Tra i volti noti che vedremo avventurarsi in Honduras, anche la bellissima modella Jovana Djordjevic.

Il suo cognome da nubile è in realtà Svonja e, come molti sapranno, Djordjevic è il cognome di suo marito Filip, l’ex calciatore del Chievo con cui è sposata dal 2014. Nata in Serbia nel 1991, a 18 anni ha vinto il titolo di Miss Fashion TV, concorso di bellezza per l’Europa sud-orientale.

Da allora, la sua carriera nella moda ha spiccato il volo: Jovana è infatti il volto di diversi marchi importanti e sul suo profilo Instagram possiamo ammirare alcuni scatti dei suoi servizi fotografici.

Appassionata di fitness e pugilato, sul suo fisico statuario ha vari tatuaggi. Jovana parla ben tre lingue: italiano, inglese e, naturalmente il serbo. Ma come si sono conosciuti lei Filip Djordjevic? Com’è il loro legame? Ne ha parlato lei stessa in un’intervista.

Jovana Djordjevic, il rapporto col marito Filip: “Lui è il mio massimo sostegno”

Jovana e suo marito si sono conosciuti quando lui giocava a Nantes grazie ad un amico in comune. Hanno convissuto per molto tempo a Roma e, come anticipato, sono convolati a nozze nel 2014.

Soprannominato “Il Cobra” in campo, Djordjevic è nato a Belgrado il 28 settembre 1987. Ha giocato nella Lazio, con il Chievo e con la Nazionale Serba. Su di lui, in Un’intervista al settimanale Chi la bella naufraga ha dichiarato: “Lui è la mia metà, il mio migliore amico e il mio massimo sostegno. Dal momento in cui l’ho incontrato la prima volta ho capito subito che sarebbe stato il padre di mio figlio”.

E di figli, la splendida coppia ne ha già due, Noel e Leon, nati rispettivamente nel 2015 e nel 2017.

Noi non vediamo l’ora di conoscere meglio questa splendida ragazza durante l’esperienza a L’Isola dei Famosi, e voi?