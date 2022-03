Anche Roger Balduino sarà tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2022, ma scopriamo qualche cosa in più su di lui: cosa sappiamo.

Questa che inizierà tra qualche giorno sarà un’edizione dell’adventure reality più unica rara. A partire da tutti gli oggetti che i naufraghi hanno la possibilità di portare in Honduras – ed alcuni sono davvero incredibili – fino alla suddivisione di concorrenti “single” e “in coppia”, L’Isola dei Famosi 2022 sarà indimenticabile.

Confermata al timone del reality per la seconda volta consecutiva, Ilary Blasi sarà la portavoce di un’edizione è fenomenale. E lo diciamo non solo perché l’inviato e gli opinionisti sono amatissimi e volti già visto nel corso delle passate edizioni, ma anche perché il cast scelto quest’anno è pazzesco. In Honduras, sbarcheranno tantissimi volti. Alcuni di essi sono conosciutissimi, come ad esempio Nicolas Vaporidis, Roberta Morise e tanti altri ancora, altri ancora – invece – sono meno noti al pubblico italiano. Tra questi, c’è proprio lui: Roger Balduino. Di professione lui fa il modello, ma prima di vederlo nei panni di naufrago, scopriamo qualche cosa in più sul suo conto.

Isola dei Famosi 2022, chi è Roger Balduino: età, carriera e dov’è nato

Nel corso della sua carriera, Roger Balduino ha indossato tantissime vesti, ma quelle di naufrago mai. Insieme a tantissimi altri personaggi noti dello spettacolo italiano, anche il modello brasiliano sarà tra i concorrenti de L’Isola dei famosi 2022. Ed anche noi, così come voi, non vediamo l’ora di vederlo in “azione”. Prima di questo momento, però, siamo curiosi di scoprire qualche cosa in più sul suo conto.

Roger Balduino è nato in Brasile nel 1992. Da sempre appassionato di moda, compie il suo debutto in questo mondo quando era soltanto un ragazzino. E facilmente conquista l’attenzione su di sé. Trascorsa la sua infanzia nella città natìa, Roger decide di trasferirsi in Italia per motivi di lavoro. Ed è qui, in particolare a Milano, che continua a vivere, nonostante i suoi numerosi viaggi che lo portano via di casa.

Vita privata ed Instagram

Non sappiamo nulla sua vita privata né tantomeno sul suo attuale status sentimentale. Seppure attivissimo su Instagram – il cui nickname è @rogerb92 – il modello non ama condividere scatti appartenenti alla sfera “intima” della sua vita. Sarà proprio l’isola a fargli incontrare l’amore? Chi lo sa!

Che naufrago sarà secondo voi?