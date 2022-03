Nel lontano 1995 era tra le più giovani di Non è la Rai: ecco una delle sue foto più recenti, che cambiamento!

A Non è la Rai era appena adolescente, ma fu subito amata dal pubblico: com’è ora una delle protagoniste più giovani del programma.

Se siete veri esperti di Non è la Rai, non potete averla dimenticata: quando arrivò tra le fila delle invidiatissime ragazze arruolate da Gianni Boncompagni, lo storico programma dell’allora Fininvest era alla sua quarta ed ultima edizione.

Era la stagione 1994/1995 e alcune delle veterane come Miriana Trevisan, Francesca Pettinelli o Francesca Gollini, avevano lasciato la trasmissione. Quell’anno fu caratterizzato, quindi, da molti nuovi ingressi che andarono a sostituire alcuni volti storici del programma.

Lei, Solaika Fiori Arcuri, faceva parte delle ragazze più giovani, infatti all’epoca aveva solo 14 anni. La sua bellezza e il suo carisma erano comunque evidenti già allora: alta, capelli lunghi con frangia e tanta dolcezza, colpì subito tutti diventando in poco tempo una delle protagoniste più amate.

Sono trascorsi 27 anni dalla chiusura definitiva di Non è la Rai: nel 1995 infatti lo ahow messo in piedi dal grande Boncompagni terminò salutando per sempre il pubblico che per quattro anni aveva seguito fedelmente ogni puntata. Come sarà dopo tutto questo tempo la bella Solaika?

Ricordate Solaika di Non è la Rai? Era tra la più giovani, in una sua immagine recente la ritroviamo così

Una delle cover cantante in playback da Solaika di cui vi ricorderete sicuramente, era la famosa Il cuore è uno zingaro. Ovviamente, come per quasi tutte le altre ragazze della trasmissione, la voce registrata non era la sua ma quella di una corista.

Sul suo profilo Instagram, purtroppo non aggiornatissimo, abbiamo potuto scovare una sua foto degli ultimi anni. Niente più frangetta, ma la bellezza è sempre la stessa: anzi, il fascino più maturo l’ha resa ancora più incantevole!

Inoltre, dagli scatti pubblicati si può dedurre che l’ex volto di Non è la Rai è diventata mamma di una bambina in questi anni. Nonostante ciò, il tempo per lei sembra non passare mai!

Che vi dicevamo? Incredibile, vero?