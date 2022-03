Manila Nazzaro: “Ha bloccato il mio profilo e quello di Lorenzo”, la confessione sull’ex coinquilina del GF Vip; cos’ha rivelato l’ex Miss Italia.

Si è conclusa da poco l’edizione del GF Vip più lunga della storia: dopo ben sei mesi, le luci della casa più famosa della tv si sono spente e a salire sul gradino più alto del podio è stata Jessica Selassiè. E dopo mesi lontani dai social, gli ex gieffini sono tornati ad interagire con i propri fan, tra scatti, video e dirette in cui parlando della loro esperienza nella Casa e delle loro impressioni. Lo ha fatto anche Manila Nazzaro, che dalla casa è uscita a un passo dalla finale.

Battuta al televoto in semifinale da Barù, l’ex Miss Italia si è collegata in diretta su Instagram nelle scorse ore, in compagnia della sua dolce metà Lorenzo Amoruso. Nel corso della diretta ha risposto ad alcune domande dei fan, commentando le vicende del GF e raccontando retroscena inediti su alcuni concorrenti. Ad esempio, quello che è successo con un’ex coinquilina della Casa, che avrebbe bloccato su Instagram sia lei che Lorenzo. Scopriamo cosa ha raccontato.

“Ha bloccato il mio profilo e quello di Lorenzo”: Manila Nazzaro svela un retroscena sull’ex coinquilina al GF Vip

Manila Nazzaro è stata una delle protagoniste assolute di questa edizione del GF Vip. È rimasta in casa per quasi tutto il percorso, eliminata solo a pochi giorni dalla finalissima di lunedì 14 marzo. E, attraverso Instagram, l’ex Miss Italia si è collegata con i followers attraverso una diretta, durante la quale ha commentato il suo percorso nella casa più spiata della tv. E non sono mancati commenti riguardo alcune suo ex coinquiline, in particolare una… Si tratta di Clarissa, la minore delle princess Selassié.

Secondo quanto raccontato da Manila, Clarissa avrebbe bloccato sia lei che il suo compagno Lorenzo, e non solo col suo profilo: “Non riesco a taggare Lulù perché Clarissa ha deciso di bloccare il mio profilo e anche quello di Lorenzo a Lulù, spero che questa cosa si risolva. I rapporti sono personali, non c’entra niente”. Manila non nasconde la sua amarezza, essendo molto legata alle principesse, ma in particolare proprio a Lulù

E voi, avete seguito la diretta di Manila Nazzaro? Cosa ne pensate delle sue parole sulle sorelle Selassié?