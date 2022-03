Manila Nazzaro: “Pensano di offendermi?”, l’ex Miss Italia risponde a tono

Ora che il GF Vip 6 si è concluso, gli ex concorrenti sono tornati sui social: Manila Nazzaro risponde agli utenti che la criticano.

La sesta edizione del GF Vip 6 è giunta al termine lunedì 14 marzo con la vittoria finale di Jessica Selassié. Ciò non toglie che tanti sono stati i ‘Vipponi’ che hanno lasciato il segno in quest’avventura. Una di questi è stata sicuramente l’ex Miss Italia Manila Nazzaro.

La sua presenza nella casa non è passata affatto inosservata sia nel bene che nel male. Da subito una delle più attive in quanto a ordine e pulizia, è stata protagonista anche di accese dinamiche e colpi di scena.

Ci riferiamo all’amicizia con Soleil Sorge e Katia Ricciarelli: con loro, Manila aveva instaurato uno splendido rapporto, ma dopo alcuni mesi di convivenza il trio si è sciolto per incomprensioni diventate col tempo ingestibili.

Anche con gli altri coinquilini non sono mancate le discussioni: la Nazzaro ha spesso lamentato la noncuranza di alcuni di loro riguardo alla cura della casa, alla quale invece lei era dedita al massimo.

Accusata a volte di essere troppo rigida su certe cose sia dai coinquilini che da una parte dei telespettatori, ora che è tornata sui social l’ex Miss Italia può reagire alle critiche. Non è passato inosservato il suo tweet in cui risponde a coloro che le hanno affibbiato il soprannome di “lavapiatti” per la sua attenzione alla pulizia della cucina.

Manila Nazzaro risponde con un post alle critiche del web: ecco le sue parole

Tornata alla vita di tutti i giorni come gli altri ex concorrenti, anche Manila ha potuto riappropriarsi dei suoi social e ha avuto così modo di vedere con i propri occhi tutto ciò che è successo durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia.

Ovviamente oltre a tanti nuovi fan, ha scoperto anche alcune delle critiche che le sono state mosse in questi mesi. Tramite Twitter ha fatto sapere di non esserci rimasta male per niente: “Pensano dì offendermi chiamandomi lavapiatti? Rispettare e darsi da fare nei confronti dì tutto e tutti credo sia il principio base per convivere e non farsi guerre inutili ed io sono orgogliosa dì essere così”.

Una risposta magistrale, che ne pensate?