Temptation Island non si farà più? Arrivano le parole di Filippo Bisciglia

Temptation Island a ‘rischio’, in attesa di conoscere le sorti del programma, a fare chiarezza è Filippo Bisciglia: cosa fa sapere

La stagione estiva non è poi così lontana ed ormai tutti si chiedono se ci sarà una nuova edizione di Tempation Island. Il noto programma che ha fatto il suo esordio prima nell’ormai lontano 2005 per poi essere ripresentato ogni estate dal 2014 almeno fino a quella più recente del 2021.

A Temptation Island le coppie che vi prendono parte intraprendono un viaggio nei propri sentimenti per comprendere se il legame con la persona che hanno al loro fianco sia così forte da vincere qualsiasi dubbio e qualsiasi tentazione. Nelle precedenti edizioni, abbiamo visto alcuni amori vincere, altri invece, demolirsi. Ad oggi, si dice indubbia la messa in onda del reality che a quanto pare non avrebbe ancora dato conferma della registrazione della nuova edizione. A fare un po’ più di chiarezza, è il noto conduttore del programma, Filippo Bisciglia. In un’intervista a Nuovo Tv, fa sapere come starebbero attualmente le cose.

Temptation Island è a rischio? Parla Filippo Bisciglia

Quella andata in onda nella stagione estiva del 2021 è forse l’ultima edizione di Temptation Island? Secondo alcune indiscrezioni, una nuova stagione non sarebbe stata confermata. A farlo sapere è anche Filippo Bisciglia, che è stato alla conduzione del reality sin dall’inizio.

Intervistato da Nuovo Tv, Filippo Bisciglia ha fatto sapere: “L’ultima volta che ho parlato con Maria De Filippi di Temptation Island è stato a Novembre“. Questo farebbe quindi presupporre che della messa in onda della nuova edizione del reality si è parlato. Tuttavia, da Novembre, lo stesso conduttore non ha più avuto notizie, e lo stesso infatti fa sapere di essere in attesa di notizie dalla conduttrice Mediaset.

Ma non è tutto perché probabilmente a prendere, forse, il posto di Temptation Island potrebbe essere un nuovo reality, dal format però simile, Ultima Fermata. Proprio come Temptation, Ultima Fermata si presenta come una sorta di docu-reality anch’esso incentrato sulla vita di coppia. Ad ogni modo, informazioni riguardo una presunta ‘sostituzione’ del programma non sono giunte, per cui siamo ancora in alto mare.