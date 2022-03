Ultima Fermata è il nuovo programma di Mediaset, ma come funziona? Quando inizia, quante puntate sono e quali sono le coppie.

Dopo la finale del GF Vip e la vittoria di Jessica Selassié e l’inizio de L’isola dei famosi, un nuovo e travolgente viaggio farà compagnia il pubblico italiano il Mercoledì sera. Stiamo parlando proprio di Ultima Fermata. Il nuovo programma di Mediaset, infatti, prenderà il posto della fiction “Più forti del destino”, che tra qualche ora andrà in onda con la quarta ed ultima avvincente puntata.

Cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo programma di Maria De Filippi di cui la voce narrante è di una famosissima ed amata conduttrice italiana? Sicuramente, davvero di tutto! A quanto pare, sembrerebbe che l’argomento principale della trasmissione saranno alcune coppie, che hanno scelto di prendere parte al programma per dare una svolta alla storia d’amore. L’obiettivo è solo uno: decidere di continuare a stare insieme oppure lasciarsi definitivamente. Detto questo, scopriamo insieme come funziona, chi sono le coppie in gioco e quante puntate sono.

Ultima Fermata: come funziona, quando inizia e quante puntate sono

Non prendete assolutamente impegni per Mercoledì 23 Marzo: a partire dalle ore 21:30 circa, inizierà Ultima Fermata, il nuovo programma di Maria De Filippi.

Un po’ sulla stessa scia di Temptation Island, solo che qui non ci sono le tentatrici o i tentatori che mettono in difficoltà il rispettivo fidanzato o fidanzata, Ultima Fermata è completamente dedicato alle coppie. Badate bene, però: quando scelgono di partecipare al programma, queste stesse coppie non stanno attraversando un momento felice e facile della storia d’amore. Pertanto, lo scopo di Ultima Fermata è proprio questo: mettere alla prova i loro sentimenti e capire se possono proseguire la loro storia d’amore, oppure intraprendere due strade completamente diverse tra loro.

Quante puntate sono? Purtroppo, al momento non ne abbiamo notizia. Da quanto si apprende da una recentissima Instagram Stories di TV Blog, sembrerebbe che esse in totale ne siano quattro.

Chi sono le coppie?

Una volta spiegato il “gioco” e il suo scopo, non ci resta che scoprire le coppie che hanno deciso di prendervi parte:

Jonatan ed Adriana: da come mostrato dal promo condiviso sui social, una delle coppie che ha scelto di partecipare ad Ultima Fermata è formata proprio da questi due giovanissimi ragazzi. Non sappiamo cosa li abbia spinto a scrivere al programma di Maria De Filippi né tantomeno cosa abbia scatenato la loro crisi, fatto sta che Jonatan è seriamente intenzionato ad “affrontare questo problema”;

da come mostrato dal promo condiviso sui social, una delle coppie che ha scelto di partecipare ad Ultima Fermata è formata proprio da questi due giovanissimi ragazzi. Non sappiamo cosa li abbia spinto a scrivere al programma di Maria De Filippi né tantomeno cosa abbia scatenato la loro crisi, fatto sta che Jonatan è seriamente intenzionato ad “affrontare questo problema”; Samuel e Valentina: i due sono sposati da circa 6 anni, ma il loro matrimonio è entrato in crisi dopo che lei, in modo del tutto casuale, ha conosciuto un uomo. E, ad oggi, hanno un rapporto davvero speciale. Poco tempo prima della loro partecipazione al programma, la donna ha inviato a suo marito una lettera dove chiede un divorzio consensuale. “Vorrei tentare di recuperare il nostro matrimonio”, dice Samuel a Witty;

i due sono sposati da circa 6 anni, ma il loro matrimonio è entrato in crisi dopo che lei, in modo del tutto casuale, ha conosciuto un uomo. E, ad oggi, hanno un rapporto davvero speciale. Poco tempo prima della loro partecipazione al programma, la donna ha inviato a suo marito una lettera dove chiede un divorzio consensuale. “Vorrei tentare di recuperare il nostro matrimonio”, dice Samuel a Witty; Maurizio e Stefania: la coppia è convolata a nozze circa 4 anni fa, ma a scatenare la loro crisi è stato il mancante desiderio di avere un figlio. Alle telecamere di Witty, il giovane ha raccontato di non volere momentaneamente procreare, a differenza di sua moglie. “Questa cosa che non ci accomuna mi fa stare tanto male. Senza Stefania la mia vita non me la vedo”, ha detto Maurizio in lacrime.

Come andranno a finire, quindi, le loro storie d’amore. E, soprattutto, seguirete Ultima Fermata?