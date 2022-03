Uomini e Donne, chi è Alessandra: età, lavoro e Instagram della protagonista del trono Over; tutte le curiosità sull’affascinante dama.

Tra le ultime arrivate nel parterre femminile di Uomini e Donne Over c’è anche lei, Alessandra. La sua bellezza non è passata inosservata e ha colpito anche Diego Tavani, il cavaliere per conoscere il quale è arrivata in studio. Tra loro è iniziata una frequentazione che, però, non sembra procedere per il meglio: nell’ultima puntata, i due sembrano essere arrivati ai ferri corti. In attesa di scoprire di più, conosciamo meglio la bellissima dama.

Come sempre quando si tratta dei protagonisti di Uomini e Donne, il pubblico si incuriosisce ed è in cerca dei profili social, per seguirli nella loro quotidianità. Siete curiosi di scoprire come trovare Alessandra su Instagram? Ve lo sveliamo noi!

Alessandra è una delle dame del trono Over di Uomini e Donne: avete visto il suo canale Instagram?

Arrivata nello studio di Uomini e Donne per conoscere Diego, Alessandra è una delle nuove dame del Trono Over. Nonostante sia giovanissima: la dama, originaria di Teramo, in Abruzzo, ha 37 anni. E un matrimonio alle spalle, conclusosi due anni fa: dalla passata storia d’amore sono nati due figli, di 12 e 8 anni. Che lavoro fa Alessandra?

La dama si occupa di estetica: è un’imprenditrice e possiede diversi centri estetici. Dove effettua diversi trattamenti, dai massaggi alla pulizia del viso, fino alla decorazione delle unghie: potrete trovare diverse immagini dei suoi lavori sul suo canale Instagram. E, a proposito di canale Instagram, come potrete trovare la dama sui social? Il nickname da digitare è “Ale Di Giammarco 85″, ecco uno scatto condiviso proprio da lei sul suo profilo, al momento seguito da circa 6400 followers:

Eh si, una bellezza incantevole quella di Alessandra. Riuscirà la dama a chiarire con Diego o la loro frequentazione si è definitivamente conclusa, come è emerso nella puntata in onda oggi, 18 marzo 2022? Non ci resta che attendere le prossime puntate ed eventuali news sulla coppia. A voi piacciono insieme?