Uomini e Donne, “Tra due mesi ci sposiamo”: l’amatissima coppia è pronta al grande passo

Si sono conosciuti a Uomini e Donne e da allora non si sono più lasciati: il meraviglioso annuncio dell’amatissima coppia.

Hanno lasciato il programma lo scorso dicembre e oggi sono una coppia affiatatissima, tanto da essere andati a vivere insieme e da avere in programma di sposarsi! L’ex dama del Trono Over lo ha annunciato al Magazine di Uomini e Donne.

In verità, non è la prima volta che i due parlano di matrimonio. Questa appena arrivata, è la conferma che entrambi sono seriamente intenzionati a compiere il grande passo. Hanno perfino rivelato il periodo scelto per il lieto evento.

Stiamo parlando di Isabella Ricci e Fabio Mantovani: la donna ha parlato alla rivista del programma di come procede la sua storia con l’uomo che l’ha conquistata durante il suo percorso nel dating show.

Come documentato dalla coppia sui social, Isabella e Fabio stanno viaggiando molto insieme, ora che possono farlo essendo andati in pensione. Sono stati a Sharm el Sheik, alle Maldive e ora si trovano a Dubai: insomma, mete da sogno in cui godersi il loro amore.

Ma vediamo cosa ha raccontato di preciso la Ricci sulle pagine della rivista.

L’amatissima coppia di Uomini e Donne convolerà a nozze: gioia immensa per i fan!

Quando non sono in vacanza, Isabella e Mantovani vivono insieme per lo più a Pescatina da lui. La ravennate ha confessato che nelle loro intenzioni ci sarebbe quella di “prendere una casa fuori dall’Italia”, in un Paese caldo per “trascorrerci almeno sei mesi l’anno”.

A questo punto, tutti vorrebbero sapere se e quando la coppia progetta il matrimonio. Ebbene, è stata proprio la Ricci a svelare la verità al riguardo: “Sì e succederà a breve. Fabio e io, tra due mesi, ci sposiamo. Sarà una festa con pochi intimi, a casa di Fabio a Pescantina”.

Com’è facile immaginare, l’elegante imprenditrice sta scegliendo con grande cura l’abito per l’occasione ed ha spiegato di essere indecisa tra due opzioni. Da un lato, preferirebbe un abito color panna lungo fino al ginocchio, dall’altro un vestito lungo a fiori color pastello, in chiffon di seta. Infine, la Ricci ha precisato: “Data l’età, niente strascichi”.

Oltre a loro, proprio da poche settimane anche Nadia, altra ‘rivale’ di Gemma Galgani, è uscita dalla trasmissione col suo nuovo fidanzato incontrato proprio in studio.

Una notizia che certamente rallegrerà i tanti fan dei due, congratulazioni!