Uomini e Donne, “Non voglio più andare avanti”: tra i due è tutto finito dopo un’accesa discussione al centro dello studio.

Nello studio di Uomini e Donne nascono tantissime storie d’amore. Non sempre, però, le frequentazioni vanno a buon fine. È il caso della coppia di cui vi parliamo oggi: la loro storia sembra essere arrivata già al capolinea.

Tra i due protagonisti del trono Over sembrava procedere tutto per il meglio e sembrava esserci un gran feeling, ma qualcosa è andato storto. E, nel corso della puntata di oggi, 18 marzo 2022, il cavaliere ha annunciato di non aver intenzione di proseguire la conoscenza. Scopriamo perché.

Uomini e Donne, storia finita tra i due protagonisti del trono Over: “Non voglio andare più avanti”

“In questo periodo di conoscenza ho visto che non cambiavano determinati atteggiamenti.” Al centro studio a Uomini e Donne, Diego Tavani racconta alcuni episodi avvenuti quando Alessandra è stata in vacanza a Lisbona, spiegando da dove nasce la sua decisione di chiudere: al romano ha infastidito il fatto che la dama le ha raccontato che un uomo le ha chiesto di uscire, mostrandole il numero. Secondo Diego, Alessandra poteva evitare di raccontargli tutto per rispetto. Alessandra spiega che lo ha fatto per scherzare, ma Diego non è d’accordo. I due dimostrano di non riuscire ad avere un grande dialogo: “Non si può parlare con te”, replica Alessandra. E quando Diego annuncia di non volere più andare avanti con lei, Tina Cipollari esclama: “È l’ennesima volta che lui interrompe le conoscenze per delle cavolate, sarà la sesta volta. Diego, ma perché non ti togli questa maschera? Tu non stai cercando nessuna donna!”

Secondo l’opinionista, insomma, il cavaliere romano starebbe utilizzando una tattica e non sarebbe realmente interessato a nessuno in studio. Interviene anche Ida Platano, che sottolinea come Diego si stia comportando con Alessandra proprio come con lei dopo alcune settimane. “Pretesti per litigare, è successo lo stesso“, commenta la dama bresciana, sottolineando le analogie tra la sua frequentazione con Diego e quella di quest’ultimo con Alessandra. E voi, da che parte siete? Sarà una rottura definitiva tra i due protagonisti del trono Over o troveranno un punto di incontro?