Alice è al serale di Amici 21, ma avete mai visto il suo canale Instagram?

Attualmente Alice è al serale di Amici 21, ma avete mai il suo canale Instagram? Com’è la vita della giovanissima lontano dai riflettori.

Mai come stavolta, Amici 21 è stato davvero imperdibile. Ricco di colpi di scena, di sorprendenti eliminazioni e sfide, l’edizione attuale del famoso talent di Maria De Filippi ha continuato a confermarsi piuttosto sorprendente.

Tra i diversi talenti che si sono aggiudicati la maglia serale ed hanno saputo confermare la loro bravura nel corso della prima puntata di Amici 21, c’è senza alcun dubbio lei: Alice Del Frate. Entrata a far parte della scuola nel bel mezzo del programma, la giovanissima ballerina ha dimostrato subito il suo valore, tanto è vero che la sua insegnante non ha perso occasione di poterle concedere la possibilità di giocarsi il posto da vincitrice al serale. Cosa ne sarà di lei? Al momento, è ancora tutto da scoprire. In attesa di saperlo e, soprattutto, in previsione della puntata di stasera, siamo andati a spulciare un po’ il suo canale Instagram per vedere cm’era Alice una volta spenti i riflettori. A tal proposito, voi avete mai visto il suo profilo social? Noi si e, vi assicuriamo, è davvero pazzesco.

Avete mai visto il profilo Instagram di Alice di Amici 21?

Nel corso della sua esperienza nella casa di Amici 21, Alice non ha mai perso occasione di poter mostrare al pubblico quanto sia una ragazza pura, semplice e genuina. È così, però, anche nella vita “reale”? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si. In queste ultime ore, infatti, abbiamo sbirciato un po’ il suo canale Instagram. Ed abbiamo constatato coi nostri stessi occhi com’è Alice al di fuori del talent.

I social sono diventati un po’ come lo specchio della nostra essenza. È proprio per questo motivo che, spulciando il canale Instagram di Alice, abbiamo scoperto che nella realtà la giovanissima ballerina non è affatto tanto diversa da quella mostrata nella scuola di Amici. Sempre dedita a coltivare la sua passione per la ginnastica artistica, la Del Frate è solita condividere scatti della sua quotidianità. Che sia in palestra o a casa, non si può fare affatto a meno di notare ed apprezzare la sua semplicità.

Vi piacerebbe che vincesse lei?