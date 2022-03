Serena Carella è tra le concorrenti di Amici 21 che sono giunti al Serale, ma avete mai visto la sua mamma? Come si chiama e che lavoro fa.

Speravamo che Serena Carella arrivasse al serale di Amici 21 ed è stato così. Fortemente voluta da Raimondo Todaro ed apprezzata anche da Veronica Peparini, la ballerina ha ottenuto il lasciapassare dal suo insegnante. E, a partire da questa sera, inizia a viversi la fase finale del programma.

Così come tantissimi altri suoi compagni, Serena Carella ha dato origine ad un percorso davvero impressionante nella scuola di Amici. Puntata dopo puntata, infatti, ha dimostrato di essere migliorata tantissimi. Ed anche la Celentano, che all’inizio non stravedeva per lei e trovava sempre il ‘difetto’ in ciascuna sua esibizione, ha dovuto ricredersi. Serena, infatti, è una vera e propria forza della natura! E, senza alcun dubbio, è tra le candidate per il podio. In attesa di scoprire, però, come andrà a finire il suo percorso e, soprattutto, cosa succederà in questa prima puntata del Serale, scopriamo insieme qualche cosa in più. In diverse occasioni, Serena ha rivelato di essere molto affezionata alla sua mamma. A tal proposito, voi l’avete mai vista?

Avete mai visto la mamma di Serena, ballerina di Amici 21?

Il percorso di Serena Carella all’interno della scuola di Amici 21, diciamoci la verità, è stato davvero incredibile. Non soltanto perché si è sempre messa in gioco per dimostrare il suo valore e non si è lasciata affatto scalfire dalle critiche che le venivano fatte, ma anche perché ha trovato l’amore. Sin dal primo incontro con Albe, i due giovanissimi ragazzi hanno dimostrato di avere un forte feeling. E, ad oggi, rappresentano una delle coppie più pure e genuine della scuola.

Cosa sappiamo, però, della vita di Serena al di fuori del programma? Ad esempio, avete mai visto la sua mamma? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. La madre della ballerina di Amici si chiama Ottina. E di lavoro, da quanto si apprende dal suo canale Instagram, fa la parrucchiera. Seppure seguitissima su Instagram, la mamma di Serena non ama condividere granché. L’unico post che abbiamo rintracciato la mostra in compagnia delle sue due figlie: Serena e sua sorella, anche lei bellissima come la ballerina di Amici.

Sono bellissime, vero?