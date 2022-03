Che cosa ha studiato Maria Chiara Giannetta: scopriamo il suo percorso di studi

Qual è il percorso di studi di Maria Chiara Giannetta: scopriamo insieme cosa ha studiato l’attrice.

Classe 1992, Maria Chiara Giannetta è nata a Foggia. E’ un’attrice italiana molto amata, è giovanissima ma ha già interpretato importanti ruoli. Nella serie Blanca andata in onda nel novembre del 2021 ha vestito i panni della protagonista, una ragazza che ha perso la vista a 12 anni. Il suo sogno è quello di poter entrare in polizia, sogno che si avvera ma si ritrova ad affrontare la forte diffidenza degli altri.

Ma in questi anni ha recitato in tanti film e fiction, ricordate dove l’abbiamo vista? Era solo una bambina quando ha cominciato a recitare in spettacolo teatrali a livello amatoriale. Comincia poi lo studio della recitazione. Nel 2014 ottiene un piccolo ruolo in Don Matteo. Due anni più tardi è nel cast della miniserie tv Baciato dal sole nel ruolo di Angela e nel secondo episodio della prima stagione della fiction L’allieva. Ha recitato anche in Un passo dal cielo, in Che Dio ci aiuti. Ha anche esordito al cinema ne La ragazza del mondo. Ma la vera e propria svolta avviene nel 2018, quando, nella fiction che ha segnato il suo esordio in tv, Don Matteo, a partire dall’undicesima stagione, viene scelta per interpretare il Capitano dei carabinieri Anna Olivieri. Quest’anno, l’abbiamo vista in Buongiorno, Mamma! al fianco di Raoul Bova. Ma cosa sappiamo di lei? Sapete cosa ha studiato?

Che cosa ha studiato Maria Chiara Giannetta: scopriamo insieme il suo percorso di studi

L’abbiamo vista al Festival di Sanremo 2022 affiancare per una serata Amadeus in veste di co-conduttrice. Ci ha letteralmente conquistato: semplice, solare e piena di talento. Maria Chiara Giannetta è un’attrice che in passato abbiamo avuto il piacere di conoscere, ma negli ultimi tempi grazie alla serie Blanca è stata al centro dell’attenzione.

E’ giovanissima ma ha già vestito tanti ruoli diversi. Ha recitato al cinema e in televisione. Ma cosa sappiamo di lei? Sapete cosa ha studiato? L’attrice a quanto pare dopo il diploma ha conseguito la laurea: scopriamo in che cosa.

Maria Chiara non ha abbandonato mai i suoi studi e dopo il diploma sembrerebbe che abbia conseguito la laurea in lettere presso l’Università degli Studi di Foggia. Alla carriera universitaria ha anche affiancato quella della recitazione. Infatti ha cominciato a studiare recitazione in giovane età al Teatro dei Limoni di Foggia e all’età di 19 anni entra al Centro sperimentale di cinematografia di Roma.