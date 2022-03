Com’è finito Più forti del destino? La verità choc di Rosalia

Venerdì 18 Marzo è andata in onda l’ultima puntata di Più forti del destino, ma com’è finito? Rosalia racconta una verità piuttosto choc.

Dopo il clamoroso finale di Doc-nelle tue mani, un altro ha letteralmente lasciato a bocca aperta il pubblico di Mediaset. Stiamo parlando di quello di Più forti del destino.

Composta da quattro puntate ed andata in onda per circa due settimane, la fiction ispirata ad una storia vera e remake della serie Le Bazar de la chiarité ha raccontato le storie di Rosalia, Costanza ed Arianna, il cui destino ha iniziato ad intrecciarsi in seguito ad un drammatico evento. Si tratta di tre donne completamente diverse di loro, ma con un disperato bisogno di interrompere il presente che stavano vivendo per un futuro decisamente migliore. Ci saranno riuscite? Date le anticipazione delle puntate precedenti, ma soprattutto dell’ultima, possiamo immaginare che sia realmente accaduto. Siete curiosi, però, di sapere cos’è esattamente successo e com’è finito Più forti del destino? Procediamo con ordine.

Com’è finito Più forti del destino?

Nel corso di queste settimane di messa in onda siamo stati abituati a colpi di scena, ma quello che ci è stato regalato nel corso dell’ultima puntata di Più forti del destino ci ha lasciato completamente a bocca aperta. Curiosi anche voi di scoprire com’è finito? Proseguite nella lettura!

Libero è stato accusato di strage e, seppure innocente, è stato ugualmente arrestato! Costanza, quindi, è disperata e tenta in tutti i modi di dimostrare l’innocenza del suo amato. Se da una parte, però, ha i genitori che sono dalla parte di Guglielmo, suo marito, e tentano in tutti i modi di farla desistere dall’aiutare Libero, dall’altra c’è Antonio, ex di Costanza, che l’aiuta ad incontrare il giovane prima dell’esecuzione. Molto presto, però, la situazione cambia! Consapevoli che Guglielmo vuole fare internare Costanza, la mamma e il papà della giovane non aiutano affatto la loro figlia a dimostrare l’innocenza di Libero. Ad un certo punto, però, Augusto è accecato dai rimorsi e decide di raccontare tutta la verità sul ragazzo, scagionandolo. Nel frattempo, anche Arianna continua ad essere in pericolo. Dopo la morte del suo amante Saverio, è ritornata a casa e continua ad essere prigioniera di suo marito, ma vuole a tutti i costi la sua vendetta. Sulle tracce di Guglielmo, però, si mette Lucchesi, che tenta di arrestarlo. Il duca di Villalba, però, non si da per vinto. Scappa e si reca a casa della moglie per ucciderla: Arianna fortunatamente riesce a mettersi in salvo, mentre Guglielmo si dilegua. Infine, occhi puntati su Rosalia! Al palazzo di Donna Elvira arriva Ferdinando, genere della carceriera della cameriera, che non solo non si è accorto dello scambio di identità, ma assume come nuovo cocchiere Giuseppe, marito di Rosalia. Nel corso di una festa organizzata da Donna Elvira, la giovane annuncia di essere incinta. Ferdinando capisce che non può essere il suo e si mette sulle tracce di Rosalia e suo marito. Appena li vede, li aggredisce, ma la cameriera lo uccide, inscenando un incidente. Tornata al palazzo di Donna Elvira, Rosalia racconta tutta la verità alla donna. E le chiederà di tenere con sé suo nipote Tommaso.

Un finale piuttosto choc, quindi! A voi è piaciuto?