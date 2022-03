Enrico Papi, splendida notizia appena arrivata: l’annuncio del conduttore è inaspettato

Enrico Papi l’ha appena annunciato tramite i social: la notizia si è diffusa in poco tempo e ha mandato in visibilio i fan.

Enrico Papi è uno dei conduttori più amati e apprezzati della televisione italiana. Qualche mese fa l’abbiamo visto al timone della nuova edizione di Scherzi a parte. Ma gli impegni per lui non finiscono mai.

Sul suo seguitissimo canale social ha pubblicato un video che ha mandato in visibilio i fan. La notizia è arrivata all’improvviso e ha preso alla sprovvista gli stessi follower. Ma cosa ha appena annunciato il conduttore? Tenetevi pronti!

Enrico Papi, la notizia manda in visibilio i fan: cosa ha appena annunciato il conduttore

Sembrerebbe che il conduttore abbia esordito molto anni fa come cabarettista nei palasport ai concerti di importanti cantanti. In questa veste viene notato da Giancarlo Magalli che lo vuole nel suo programma Fantastico bis. Arriva nel programma in Rai nel 1988 come ideatore e autore di candid camera.

Enrico Papi ha esordito in Rai alla fine degli anni ottanta, ma a metà degli anni novanta è passato a Mediaset. Ha condotto numerosi programmi di successo come Sarabanda, Matricole & Meteore, La pupa e il secchione e La ruota della fortuna, ma è anche stato concorrente di alcuni programmi. E’ approdato molti anni dopo a Sky Italia per poi far ritorno a Mediaset. Recentemente, nel 2021, l’abbiamo visto al timone di Scherzi a parte. Ma adesso c’è una grossa novità. E’ stato proprio Papi a darne notizia attraverso il suo canale social. Ha pubblicato un video, ovvero il promo di una pubblicità: ma di cosa si tratta? Non vogliamo più tenervi sulle spine e ve lo sveliamo subito.

A quanto pare Enrico Papi è il nuovo conduttore del programma Big Show. Il varietà che fu di Katia Follesa e Andrea Pucci su Italia 1 qualche anno fa, sta per tornare in televisione e sarà proprio Papi a prenderne il timone. Questa volta però andrà in onda su canale 5. Secondo quanto riportato da TV Blog, Big show dovrebbe partire con la prima puntata venerdì 8 aprile 2022. Il conduttore ne ha dato notizia sui social, pubblicando il promo della pubblicità tramite post: siete contenti di questo annuncio?