Isola dei Famosi 2022, chi è Antonio Zequila: età, vita privata, e in quali reality lo abbiamo già visto

Antonio Zequila è uno dei concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, cosa sappiamo di lui? Conosciamolo meglio

Una nuovissima edizione dell’Isola dei Famosi ci attende. Questo Lunedì 21 Marzo, non prendete impegni, la primissima puntata del reality farà il suo esordio. Torna alla conduzione dello show bellissima come sempre, Ilary Blasi pronta a presentare l’intero cast di concorrenti pronti a collegarsi con la conduttrice in studio dall’altro lato del mondo.

Dall’interno della ‘palapa’ sull’isola di Cayos Cochinos, i concorrenti della nuova edizione sono pronti ad affrontare e vivere questa nuovissima avventura. All’interno del cast ci sarà anche lui, Antonio Zequila. Abbiamo già avuto modo di conoscerlo nel mondo televisivo. Ha già partecipato come concorrente all’interno di un reality e lo abbiamo visto recitare in diversi film sul piccolo schermo. Scopriamo più nel dettaglio qualche curiosità della vita privata del concorrente dell’Isola dei Famosi.

L’Isola dei Famosi 2022, chi è Antonio Ezequila

Antonio Zequila è un personaggio molto noto. Ex attore di pellicole a carattere erotico, negli anni ’80 ha spopolato. E’ nato il 1° Gennaio del 1964, e ad oggi ha 58 anni. Originario della provincia di Salerno, ha poi mosso i suoi passi nel mondo della cinematografia. Lo abbiamo ritrovato infatti anche in diverse fiction di successo andate in onda sul piccolo schermo come Il Maresciallo Rocca, Carabinieri, Centovetrine.

La partecipazione di Antonio Zequila a l’Isola dei Famosi 2022 rappresenta per l’ex attore un grande ritorno perché se ben ricordate, ha già preso parte al reality durante la terza edizione del programma. Lo ricorderemo in particolare per la lite avuta poco dopo la sua partecipazione al reality, con Adriano Pappalardo. Oltre a partecipare alla terza edizione dell’Isola dei Famosi, lo abbiamo poi ritrovato concorrente del Grande Fratello Vip nell’edizione andata in onda nel 2020. Sappiamo quindi che il suo nome non è nuovo al mondo dei reality televisivi.

Cosa sappiamo invece della sua vita privata? Attualmente Antonio Zequila dovrebbe essere single e quindi pronto ad vivere questa nuova esperienza che lo vedrà completamente immerso nella natura selvaggia.