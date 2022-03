Floriana Secondi è una delle naufraghe de L’Isola dei Famosi 2022, ma scopriamo qualche cosa in più su di lei: dall’età alla vita privata.

Siete pronti a questa travolgente edizione de L’Isola dei Famosi 2022? A distanza di poco meno di un anno dalla vittoria di Awed, Ilary Blasi è pronta a catapultarsi in questa sedicesima edizione dell’adventure reality.

Come raccontato in alcuni dei nostri articoli, questa Isola dei Famosi 2022 si prospetta ricca di incredibili novità. A partire dalla suddivisione dei concorrenti fino a tutti gli accessori che hanno la possibilità di portare in Honduras, immaginiamo che sarà un adventure reality completamente diverso da quello degli anni passati. Anche perché – diciamoci la verità – il cast di quest’anno è davvero fenomenale. Avete letto quanti naufraghi ci saranno? Tra questi, c’è anche lei: la mitica Floriana Secondi! Per niente sconosciuta al mondo dei reality e dal pubblico italiano, la simpaticissima romana è pronta a cimentarsi in questa nuova avventura. Siete curiosi, però, di scoprire qualche cosa in più sul suo conto?

Chi è Floriana Secondi de L’Isola dei Famosi 2022: età, vita privata ed Instagram

Insieme a Roberta Morise e tantissimi altri straordinari personaggi del mondo dello spettacolo, anche Floriana Secondi sarà tra le naufraghe de L’Isola dei famosi 2022.

Nata a Roma nel 1977, Floriana Secondi diventa famosissima al pubblico italiano con la sua partecipazione al Grande Fratello. Era esattamente la terza edizione del reality quando la simpaticissima romana decide di prendervi parte, riuscendo ad accaparrarsi anche il montepremi finale. Da quel momento, cavalca l’onda del successo. E, ad oggi, continua ad essere amatissima.

Mamma di Domiziana, Floriana Secondi è stata sposata con Mirko Fantini. Dopo la fine della sua relazione, inizia una storia d’amore con Daniele Pompili. Anche questa, a distanza di qualche anno dal loro incontro, giunge al termine. Adesso è fidanzata? Sulle pagine del settimanale “Vero” del 2021, la Secondi ha raccontato di aver trovato l’amore con Angelo, un uomo completamente lontano dal mondo dello spettacolo. Sembrerebbe che i due stiano insieme da più di sette anni e che siano legatissimi. Purtroppo, su di lui non abbiamo tantissime altre notizie. Seppure attivissima su Instagram – il cui nickname è @floriana_secondi_real – non ci sono foto di coppia.

Com’è cambiata la sua vita dopo il Grande Fratello?

Il 2003, quindi, ha sancito il suo ingresso nel mondo dello spettacolo, ma com’è cambiata la vita di Floriana Secondi subito dopo? Ebbene. Oltre ad aver preso parte, nel lontano 2004, a La Fattoria, la simpaticissima romana diventa un amatissimo volto della televisione nostrana. Ancora oggi, infatti, è opinionista nelle trasmissioni di Barbara D’Urso. Ma non solo. Da quanto si legge dal web, sembrerebbe che la Secondi si sia gettata a capofitto anche nel mondo della ristorazione. E che gestisca dal 2013 un locale a Milano Marittima.

Seguirete le sue avventure in Honduras? Noi si, assolutamente!