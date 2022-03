La pupa e il secchione 2022, Flavia Vento è una delle concorrenti della nuova edizione: cosa sappiamo della showgirl.

La nuova edizione de La Pupa e il secchione ha avuto inizio martedì 15 marzo. Al timone del reality c’è Barbara D’Urso che ha scelto come opinionisti Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge. Il cast è stato annunciato ed è diviso tra pupe e secchioni e viceversa.

Compito principale delle coppie formate è quello di scambiarsi il sapere della conoscenza e fondere i loro ‘mondi’. Vivono insieme in una meravigliosa villa. Flavia Vento è una delle concorrenti e fa parte della gruppo delle pupe: cosa sappiamo della showgirl? Scopriamo insieme alcuni dettagli della sua carriera e della sua vita.

La pupa e il secchione 2022, chi è Flavia Vento: età, studi, esordi, carriera e vita privata

Flavia Vento è una delle concorrenti della nuova edizione de La Pupa e il secchione. Il format è condotto da Barbara D’Urso e vede protagonisti molti personaggi noti del mondo dello spettacolo e alcuni esordienti. La showgirl fa parte del gruppo delle pupe: ma cosa sappiamo di lei?

La Vento è nata nel 1977 a Roma, dopo aver conseguito la maturità linguistica, ha intrapreso la carriera di modella. La sua carriera inizia nel mondo degli spot, con la partecipazione nel 1995 a quello della Neutro Roberts e nel 1998 a quello della Ferrero Rocher. La notorietà mediatica le deriva dalla partecipazione alla trasmissione Il lotto alle otto nel 1999, nella quale interpreta la Fortuna. Partecipa successivamente al programma Libero, conduce poi nel 2000 la prima edizione del programma Stracult. La showgirl intraprende anche la carriera di attrice. In questi anni ha recitato al cinema e in televisione in alcuni film, come sul grande schermo in Andata e ritorno, Parentesi Tonde, Il postino sogna sempre due volte; sul piccolo schermo l’abbiamo vista nella serie Cinecittà.

Di Flavia Vento molti sicuramente ricordano le sue partecipazioni ai reality per un motivo ben preciso. Tutte le volte ha abbandonato poco dopo. E’ entrata come concorrente ne La Fattoria ma ha lasciato poco dopo; l’abbiamo vista nel 2008 a L’Isola dei famosi ma ci è ricascata di nuovo e ha lasciato per poi provarci quattro anni dopo, ma ha abbandonato nuovamente prima del previsto. Nel 2020 ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip e qui ha segnato un record. Ha lasciato il reality dopo solo 24 ore, spiegando di sentire una forte mancanza per i suoi cani. Adesso è una delle pupe della nuova edizione de La pupa e il secchione: cosa succederà?

Vita privata

Flavia Vento non ha mai nascosto di cercare il ‘principe azzurro’. Nella sua vita ha avuto alcune relazioni importanti, come quella con l’attore Fabrizio Bentivoglio, il regista Mimmo Calopresti e ha avuto un flirt con Marco Prato. Al momento sembrerebbe sia single.