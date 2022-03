La Pupa e il Secchione, chi è Asia Valente: età, Instagram, vita privata e curiosità, sapete dove l’abbiamo già vista?

Asia Valente è una delle concorrenti del programma in onda su Italia 1, La Pupa e il Secchione, ricordate dove l’abbiamo già vista?

La nuova edizione de La Pupa e il Secchione ha fatto il suo debutto su Italia 1 lo scorso Martedì. Al timone della conduzione del noto reality come abbiamo visto c’è Barbara D’Urso che nella prima puntata ha presentato il cast di concorrenti che ha preso parte a questa edizione.

Fra questi, c’è anche lei, Asia Valente. Il suo nome non è nuovo nel mondo televisivo perché l’abbiamo già vista in Tv, ricordate dove? Scopriamo qualcosa in più sul suo conto: età, curiosità ed a quali reality ha già preso parte!

La Pupa e il Secchione, chi è Asia Valente

Una folta chioma di capelli dorati, fisico dalle curve sinuose ed uno sguardo ammaliante. Asia Valente è oggi una delle concorrenti del reality in onda su Italia 1, la Pupa e il Secchione.

Modella ed influencer ha raccolto numeroso seguito sul suo canale Instagram grazie ad alcune esperienze televisive che le hanno dato notorietà. Il suo nome al mondo dei reality non è sconosciuto, di fatti l’abbiamo già vista davanti le telecamere durante la partecipazione ad altri reality show. Curve mozzafiato, Asia Valente è davvero bellissima. Ama allenarsi e trascorrere il suo tempo a prendersi cura del suo corpo. Una passione di famiglia quella di allenarsi, pare che le sia stata trasmessa dal suo papà, personal trainer. Con la sua famiglia Asia ha una rapporto molto forte, per lei mamma e papà sono due figure fondamentali.

Classe ’96, Asia Valente è di origini Campane ma oggi vive a Milano. Ha sempre sognato il successo, le telecamere, e tutto ciò con la sua dedizione è poi arrivato. Non è nuova ai reality come abbiamo già detto perché Asia Valente ha partecipato prima nel 2017 a Saranno Isolanti, poi ha partecipato in una delle puntate di Ciao Darwin. Ma non finisce qui perché per lei si sono aperte anche le porte del Grande Fratello Vip. Asia ha infatti preso parte al cast di concorrenti della quarta edizione del reality andata in onda nel 2020. Oggi la vediamo nelle vesti di ‘Pupa’ all’interno del reality che ha fatto il suo debutto circa una settimana fa. Curiosi di vederla nelle prossime puntate?