Oggi Luca Zingaretti è un attore amatissimo, ma sapete che cosa faceva prima di iniziare questo cammino nella recitazione?

Non aspettavamo altro: dopo il famoso Commissario Montalbano, Luca Zingaretti è il protagonista di una nuova ed imperdibile serie televisiva. Stiamo parlando proprio de “Il re” disponibile su Sky a partire dal 18 Marzo.

Avete seguito anche voi la prima puntata de “Il re”? In onda su Sky per circa otto episodi, la nuova serie televisiva si appresta a conquistare il pubblico italiano. E a farlo, sia chiaro, lo sarà anche uno dei suoi protagonisti indiscussi. Nei panni di Bruno Testori, l’amatissimo attore interpreta il direttore spregiudicato di un carcere di frontiera dove avrà a che fare non solo con un duplice omicidio – verrà, infatti, ucciso un ergastolano e un suo amico – ma anche con tutte le storie di ciascun detenuto. Insomma, una trama davvero avvincente! Siete curiosi, però, di scoprire qualche cosa in più sul suo conto? In attesa del prossimo episodio, capiamo quale “dettaglio” in più su Luca Zingaretti. Ad esempio, vi siete mai chiesti cosa facesse prima di iniziare il suo percorso nel mondo della recitazione. Oggi è amatissimo, ma cosa faceva prima del successo?

Luca Zingaretti prima di diventare attore: sapete che cosa faceva?

La vita privata di Luca Zingaretti è ricca di amore ed ancora oggi – a distanza di anni dal primo incontro con Luisa Ranieri – è follemente innamorato della sua splendida moglie. Anche la sua carriera, però, non è affatto da meno. Dopo essere entrato presso l’Accademia nazionale d’arte drammatico, l’attore romano compie il suo esordio a teatro nel 1980 e da quel momento non si è mai più fermato. Protagonista di tantissimi spettacoli teatrali, ma anche serie televisivi e film di successo, il buon Zingaretti è tra gli attori più amati ed apprezzati dello spettacolo nostrano. Vi siete mai chiesti, però, cosa facesse prima di diventare attore?

È davvero curioso conoscere le vite dei nostri Vip prima del successo, vero? Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di Caterina Balivo e di quello che faceva prima di diventare una conduttrice famosissima, cosa sappiamo su Luca Zingaretti? Forse non tutti lo sanno, ma ancora prima di diventare un attore apprezzato, il simpaticissimo romano ha intrapreso una carriera sportiva ed, in particolare, calcistica. Sul web, infatti, si legge che – alla sola età di 17 anni – sia entrato nella squadra di calcio di Rimini, ma che l’ha abbandonata qualche mese più tardi.

Lo sapevate?