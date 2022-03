Matrimonio a prima vista, Antonio incontra la mamma di Giorgia: cos’è successo

Matrimonio a prima vista, Antonio incontra la mamma di Giorgia: quali sono state le prime impressioni.

L’esperimento di Matrimonio a prima vista sta proseguendo per tutte e tre le coppie. Gli alti e i bassi ci sono sempre come in tutte le relazioni e ancora più tra i protagonisti del reality che si sono sposati senza conoscersi.

Tutte e tre le coppie stanno catturando l’attenzione dei telespettatori. Antonio e Giorgia fin da subito hanno dimostrato di essere molto complici, anche più degli altri. Dal primo incontro avvenuto al momento del sì alla convivenza. Lo sposo ha cercato di far capire che voleva qualcosa in più dalla donna, a livello di intimità. E questa intimità c’è stata. Al risveglio entrambi hanno raccontato cos’è successo e entrambi sono apparsi molto felici. Abbiamo visto che Antonio ha conosciuto meglio la mamma della sposa: ma cosa ne pensa la ‘suocera’ dello sposo e del rapporto con Giorgia?

Matrimonio a prima vista, Antonio incontra la mamma di Giorgia: cosa ha detto dopo averli visti insieme

Antonio e Giorgia hanno cominciato la convivenza nel migliore dei modi. Non sono mancate le prime incomprensioni proprio all’inizio. La sposa aveva messo l’anello nuziale sull’altra mano e ad Antonio questo gesto non è piaciuto.

Ha confessato che l’unica cosa che li teneva legati era proprio l’anello, dato che non c’era ancora un sentimento. La questione si è poi risolta e i due sono apparsi più complici che mai. Nell’ultimo episodio trasmesso su Real Time, lo sposo ha conosciuto la mamma della sposa. Ma come ha reagito la ‘suocera’ e cosa ne pensa di lui e del rapporto con sua figlia?

Mentre erano a pranzo Antonio e Giorgia si sono punzecchiati. L’uomo ha detto che a differenza della moglie dimostra il fatto di tenerci a lei. Giorgia ha poi commentato dicendo che gli vuole bene. La mamma della sposa era lì presente e nel dietro le quinte ha detto: “Io vedo Antonio molto carino, è positivo, lui è molto senza filtri e penso che questo Giorgia lo apprezzi, anche se poi fa fatica a dimostrarlo e deve comunque sciogliersi. Però credo che il carattere di Antonio così sia stato fondamentale”. Ha poi detto a sua figlia: “Quello che voglio dire a Giorgia è che esternare fa piacere”.

Sembrerebbe che la mamma della sposa abbia al momento un’opinione molto positiva di Antonio.