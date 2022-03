Con questo look è quasi irriconoscibile: oggi il suo talento ad Amici non passa inosservato

Con questo look è quasi irriconoscibile: ad Amici da anni ci conquista a passo di danza.

Forse non tutti l’hanno vista con questo look, ma qualche anno fa ha azzardato questo colore di capelli. Dobbiamo dire che la professionista di Amici anche così è uno schianto. E nella scuola oltre a conquistarci ogni volta con la sua bellezza, ci conquista con il suo talento.

Da anni fa parte del corpo di ballo del talent show, anche se, molto prima ha fatto parte della scuola come allieva. Nel 2011 è arrivata finalista. Dopo questa esperienza non si è più fermata. Ha vinto allora un contratto di lavoro a New York con la prestigiosa compagnia ‘Complexions Contemporary Ballet’. Tornata in Italia, ha cominciato a lavorare nel mondo della televisione e in ambito teatrale. Infatti l’abbiamo vista nel corpo di ballo di diversi programmi tv fino a quando non è nuovamente arrivata ad Amici in veste di professionista. Voi l’avete riconosciuta? Non è difficile dato che a parte il colore di capelli non è cambiata.

Con questo look la riconoscete? Oggi è una professionista di Amici

Da diversi anni è entrata nel cast di Amici di Maria De Filippi. E’ la professionista del corpo di ballo della scuola. Soltanto qualche settimana fa ha annunciato una meravigliosa notizia, di essere in dolce attesa. In realtà a dare l’annuncio è stato il suo compagno, arrivato in una puntata per fare da giudice in una prova di ballo.

Avete capito di chi parliamo? Sicuramente guardando la foto avevate già capito prima. Nello scatto è fotografata la bellissima Giulia Pauselli, la professionista di Amici. Il suo compagno Marcello Sacchetta ha annunciato che presto diventerà papà, la ballerina è incinta. E’ stato un momento emozionante, e lui stesso ha mostrato una gioia incontenibile.

In questa foto che risale al 2017 aveva un look molto diverso da oggi. Notiamo ovviamente il colore di capelli di un biondo chiaro con qualche sfumatura di nero. Giulia adesso porta i capelli di un’unica tonalità, più solo sul nero. Per il resto non sembra diversa. La professionista di Amici è sempre stata molta bella, ed oggi è proprio uno schianto!