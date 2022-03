Sabrina Ferilli, si fa fatica a riconoscerla: l’avete mai vista così?

Vedere Sabrina Ferilli in questa foto vi lascerà senza parole: è quasi irriconoscibile, l’avete mai vista così?

Sabrina Ferilli continua a stupirci e a sorprenderci. Ha talento da vendere e una bellezza da togliere il fiato. In questi anni si è divisa tra teatro, cinema e televisione e ha ottenuto numerosi riconoscimenti tra cui sei Nastri d’argento, un Globo d’oro, sei Ciak d’oro e quattro candidature al David di Donatello.

E’ una delle attrici più amate e apprezzate del panorama cinematografico. Nel 2021 è stata la protagonista della fiction che ha avuto un successo incredibile, Svegliati amore mio. Ma due anni prima l’avevamo già vista sempre nei panni di protagonista ne L’amore strappato. Di recente è stata la co-conduttrice alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Nella serata finale ha affiancato Amadeus sul palco dell’Ariston. In televisione si mostra sempre con look eleganti che non passano inosservati. Ma in questa foto che stiamo per mostrarvi farete quasi fatica a riconoscerla: ha abbondonato tacchi e abiti da sera e ha cambiato look.

Sabrina Ferilli, così non l’abbiamo mai vista: farete quasi fatica a riconoscerla in questo scatto

Al Festival di Sanremo 2022 Sabrina Ferilli ha affiancato sul palco dell'Ariston Amadeus in veste di co-conduttrice, nella serata finale.

In televisione oltre a vederla in film e fiction, è presente in molti programmi. Dal 2019 ha il ruolo di giudice popolare a Tu si que vales, ma l’abbiamo vista molte volte anche come ospite. Ormai siamo abituati a vederla con abiti eleganti, spesso indossa gonne ad alta vita e strette, e i tacchi sono sempre molto alti: possiamo dirlo, è sempre al top! In questo scatto che stiamo per mostrarvi però farete fatica a riconoscerla:

La Ferilli ha pubblicato la foto sul suo canale social. Si mostra ‘comoda’ sulla poltrona, e indossa una tuta in tonalità grigia. A quanto pare anche l’attrice in alcuni momenti veste con abiti sportivi, anche se noi sul piccolo schermo siamo abituati a vederla in tutta la sua eleganza. Con questo cambio look Sabrina ha stupito i fan tanto che molti le hanno lasciato tantissimi complimenti.