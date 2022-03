Stash dei The Kolors ai tempi di Amici: difficile non notare i cambiamenti

Ricordate Stash dei The Kolors ai tempi di Amici? Vediamo quanto è cambiato in questi anni il cantante, noterete qualche cambiamento.

Questa sera parte il Serale di Amici di Maria De Filippi. Gli allievi sono pronti. Ballerini e cantanti si esibiranno sul grande palco pronti ad emozionarci con le loro performance. Sono stati divisi in tre squadre e sono capitanate da Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli con Veronica Peparini e Alessandra Celentano con Rudy Zerbi.

I giudici della ventunesima edizione del talent sono anche quest’anno Emanuele Filiberto di Savoia, Stash dei The Kolors e Stefano De Martino. Stefano e Stash sono stati entrambi allievi di Amici ma in edizioni diverse. Per caso, ricordate il cantante quando era nella scuola? Vediamo insieme quanto è cambiato in questi anni.

Ricordate Stash dei The Kolors ai tempi di Amici? Com’era il cantante qualche anno fa

Stash è il cantante del gruppo musicale i The Kolors. Questa sera comincia per lui una nuova avventura. E’ infatti uno dei giudici del Serale di Amici. Anche l’anno scorso ha rivestito il medesimo ruolo e anche quest’anno insieme a lui vedremo Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia.

La band oggi amatissima è formata da, appunto Stash, il cui nome è Antonio Stash Fiordispino, voce e chitarra del gruppo, da Daniele Mona che suona il synth e da Alex Fiordispino che invece suona la batteria. Nel 2015 i The Kolors hanno partecipato alla quattordicesima edizione del talent, risultando vincitori nella serata finale. Durante la partecipazione al programma, hanno pubblicato il singolo Everytime che ha raggiunto la prima posizione della classifica iTunes. Subito dopo quest’esperienza hanno calcato i migliori palchi tra l’acclamazione dei fan. Ma ricordate com’era il cantante ai tempi della scuola?

In questa foto vediamo Stash quando era un allievo di Amici, ancora prima del Serale. Non sono passati molti anni da allora ma qualche cambiamento c’è stato, non solo nel look ma anche nei modi e nelle espressioni. C’è da dire che oggi l’artista è padre e ovviamente ha anche una maturità diversa. Dopo l’esperienza nella scuola per i The Kolors si sono spalancate le porte del mondo della musica e oggi sono ascoltatissimi.