Uomini e Donne, “Siamo nel quinto mese”: saranno genitori per la prima volta, il magnifico annuncio è arrivato attraverso i social.

Fan di Uomini e Donne, questa notizia è proprio per voi: una delle più amate ed apprezzate corteggiatrici del dating show di Maria De Filippi sta per diventare mamma. Dopo aver trovato l’amore nello studio televisivo, ma aver chiuso la relazione qualche tempo dopo, la bella modella ed influencer sta per coronare uno dei suoi più grandi sogni con il suo amato.

“Siamo estremamente felici, lieti e finalmente pronti di condividere questo dono anche con voi.” Con queste parole, l’amatissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne annuncia di essere in dolce attesa! Si tratta della prima gravidanza per lei, giunta al quinto mese. Nel post condiviso sui social, la futura mamma spiega il motivo per cui non hanno comunicato la notizia prima: “Abbiamo deciso di condividere questa notizia con i nostri cari e godercela il più possibile, tenendola riservata.” Ma, nelle scorse ore, la coppia ha voluto condividere questa gioia con i fan, postando alcune foto in cui è visibile il dolcissimo pancione. Dopo l’annuncio a sorpresa di un’altra coppia del programma, ne arriva un’altra piuttosto meravigliosa.

Uomini e Donne, arriva il dolcissimo annuncio dell’ex corteggiatrice: saranno genitori per la prima volta

“Spero possiate gioire insieme a noi di questa bella notizia.” E così è stato. Nella tarda serata di ieri, 18 marzo 2022, Nicole Mazzocato ha annunciato di essere incinta! La voce di una presunta gravidanza dell’ex volto di Uomini e Donne era nell’aria da diversi giorni, ma solo ieri è arrivata la dolcissima conferma.

L’ex corteggiatrice ha mostrato il pancione per la prima volta, in alcuni teneri scatti in compagnia della sua dolce metà, il calciatore napoletano Armando Anastasio. La loro storia è iniziata circa un anno fa e da quando si sono conosciuti non si sono più separati. E, tra qualche mese, saranno genitori per la prima volta.

L’annuncio della gravidanza di Nicole è stato accolto con tantissimo entusiasmo da amici, fan e colleghi, che hanno invaso il post di cuoricini e congratulazioni. Non possiamo che unirci a loro e mandare i nostri migliori auguri di cuore ai futuri genitori!