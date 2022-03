Quando ha partecipato a Vite al Limite Lucas pesava 280 kg ed era davvero disperato: vederlo oggi vi lascerà senza parole, cos’è successo.

Una nuova storia di Vite al Limite ha intrattenuto i suoi telespettatori. E, come al solito, ha lasciato letteralmente a bocca aperta per i risultati ottenuti. Dopo Bianca e Julian, uno dei protagonisti di questa decima stagione del docu-reality di Real Time è lui: Lucas.

Alle telecamere del programma, Lucas non si è affatto trattenuto dal raccontare la sua storia. Ed oltre a spiegare cosa l’ha spinto a rivolgersi al dottor Nowzaradan, ha anche raccontato cosa ha determinato i suoi 280 kg. “Il cibo è sempre stato la mia isola felice”, ha detto il giovane Lucas. Mangiare, quindi, era diventato una vera e propria ancora alla quale il giovane del Texas si aggrappava per fuggire dalla difficile situazione familiare. Figlio di genitori separati, Lucas ha raccontato di sentirsi poco considerato dalla sua famiglia. E di aver visto il cibo come suo unico rifugio. “Ero geloso e mangiavo”, ha continuato a dire. Giunto quasi a 300 kg ed impossibilitato a svolgere qualsiasi tipo di attività, il trentatreenne del Texas ha chiesto aiuto al chirurgo iraniano. Ecco cos’è successo.

Dopo Vite al Limite Lucas è cambiato radicalmente! Non solo è dimagrito, ma…

Quando Lucas ha scoperto il suo peso prima di iniziare il programma di dimagrimento di Vite al Limite, è rimasto completamente sotto choc. La bilancia, infatti, segnava ben 280 kg tondi tondi. È proprio per questo motivo che non ha perso occasione di poter rispettare tutto quello che gli aveva assegnato il dottor Nowzaradan. A partire dal seguire un regime alimentare sano e regolato fino ad un costante allenamento, Lucas ha rispetto per filo e per segno tutto quello che doveva fare. In effetti, i risultati sono stati davvero sorprendenti. Recatosi presso lo studio del chirurgo per il controllo finale, il giovane ha scoperto di aver perso in totale ben 67 kg. Un traguardo incredibile, che ha reso entusiasta anche lo stesso dottore.

Terminato il suo percorso a Vite al Limite, sembrerebbe che la vita di Lucas sia cambiata radicalmente. Non solo è dimagrito quasi 100 kg, ma ha anche trovato un lavoro tutto suo. Insomma, doppia vittoria per lui!

Ad oggi, non sappiamo se Lucas si sia sottoposto all’intervento oppure no! Ci auguriamo, però, che non abbia perso la voglia di ritornare in forma.