Amici 21, chi sono gli eliminati della prima puntata: l’avreste immaginato?

Sabato 19 Marzo è andata in onda la prima puntata di Amici 21, ma sapete chi sono stati i suoi eliminati? Nessuno l’avrebbe detto.

Dopo l’ultima puntata di C’è posta per te, l’amatissimo pubblico di Canale 5 non aspettava altro che questo inizio! A partire da Sabato 19 Marzo è iniziato a tutti gli effetti il serale di Amici 21: chi sono gli eliminati della prima puntata?

Con 18 giovanissimi talenti incredibili, suddivisi in tre squadre capitanate da una coppia di professori stupefacenti, ed una giuria impressionante, la prima puntata di Amici 21 ha regalato ai suoi telespettatori uno spettacolo puro ed inimmaginabile. Come al solito, non sono mancati i piccoli “screzi” tra professori e giuria, ma le esibizioni dei ragazzi e il loro talento hanno prevalso decisamente su tutto. Scopriamo insieme, però, cos’è successo in questa prima puntata e, soprattutto, chi ha dovuto lasciare la casetta. L’avreste mai immaginato?

Amici 21, l’eliminato dopo la prima manche

La prima puntata del serale di Amici 21 si è aperta davvero col botto: non solo gli ospiti previsti per questo primo appuntamento sono stati incredibili, ma anche perché tutto quello che è successo in puntata è stato davvero unico. A farne le spese, però, sono stati due giovanissimi talenti. Seppure si dicesse che ci potesse essere l’eliminazione di 2 o 3 concorrenti a puntata, nel corso della prima puntata del 19 Marzo soltanto due dei 18 ragazzi hanno salutato i loro compagni. Scopriamo chi sono gli eliminati e cos’è successo.

Ad aprire le danze di questa prima puntata di Amici 21, è stata la squadra capitanata da Rudy Zerbi ed Alessandra, che ha prontamente sfidato quella di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Dopo le prime tre manche, a vincere è stato proprio il primo team. E, dopo il ballottaggio tra con Albe e Dario, è stata proprio la giovanissima Alice Del Frate a dover abbandonare la scuola.

Il ballottaggio dopo la seconda e terza manche

Salutata Alice, è iniziata immediatamente la seconda manche di questo serale. Stavolta, i Rudy-Zerbi hanno scelto di sfidare la squadra di Lorella e Raimondo Todaro. Ed, ancora una volta, sono stati loro ad aggiudicarsi la vittoria. L’eliminato provvisorio – dopo il ballottaggio con Sissi e Nunzio – è stato Christian. Inizia la terza ed ultima manche di questa prima puntata di Amici 21, ma stavolta a vincere è il team dell’ex volto di Ballando con le Stelle. Dopo essere stato mandato al centro studio con LDA e Leonardo, è proprio Gio Montana a sfidarsi il tutto per tutto con Christian. Chi è stato l’eliminato tra i due?

Dopo una serie di complimenti di Maria De Filippi, Gio Montana ha abbandonato Amici e i suoi compagni. Ve lo sareste immaginato?