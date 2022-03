Anticipazioni della puntata di Domenica In del 20 Marzo: nomi pazzeschi in studio, non potete assolutamente perdervela, cosa accadrà.

Una Domenica bestiale, oseremmo dire! Oltre ad una nuova puntata di Scena da un matrimonio, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14.00, il pubblico italiano assisterà ad un nuovo ed incredibile appuntamento di Domenica In!

Per la ventisettesima settimana, quindi, Mara Venier sarà in diretta televisiva al timone di una nuova ed imperdibile puntata di Domenica in. Proprio oggi 20 Marzo, infatti, l’appuntamento non solo sarà ricco di informazione e fatti di attualità, ma anche di tantissimi ospiti speciali. Si parlerà, quindi, di musica, di cinema e di molto altro ancora. Siete curiosi di scoprire tutte le anticipazioni? Ci pensiamo subito!

Domenica In del 20 Marzo, le anticipazioni della puntata: i nomi degli ospiti!

Le anticipazioni trapelate su TV Blog riguardo la puntata di Domenica in del 20 Marzo sono piuttosto succulenti. Così come quello della settimana scorsa, infatti, anche l’appuntamento di quest’oggi sarà ricco di tantissimi ospiti speciali, ma soprattutto darà un ottimo motivo per restare incollati alla tv e seguire attentamente tutto quello che succederà nello studio.

Pronti a saperne di più? Vi anticipiamo: ne vedremo sicuramente delle belle!

Dopo il classico tavolo dedicato agli ultimi fatti riguardanti la guerra Russia ed Ucraina al quale vi prenderà parte anche Fabrizio Moro, entrerà nello studio televisivo di Roma il mitico Pierfrancesco Favino. A distanza di una settimana dalla sua ultima ospitata a Verissimo, durante la quale ha parlato anche della sua compagna e della loro storia d’amore, l’attore sarà ospite di zia Mara e svelerà qualche dettaglio in più sul film “Corro da te”, pellicola interpretata insieme alla bella Miriam Leone;

Arisa: dopo la vittoria a Ballando con le stelle, la cantante ritornerà su Rai Uno. E stavolta non sarà affatto da sola. La dolce Rosalba, infatti, sarà in compagnia di Vito Coppola. Durante questo momento, Arisa si esibirà al pianoforte, incantando tutto il pubblico con la sua voce e bravura;

Christian De Sica, Alessandro Roja ed Edoardo Pesce: i tre fantastici attori presenteranno il film "Altrimenti ci arrabbiamo";

i tre fantastici attori presenteranno il film “Altrimenti ci arrabbiamo”; Nek: l’amatissimo cantautore presenterà il libro autobiografico “A mani nude”, nel quale racconta l’incidente alla sua mano.

Insomma, una puntata piuttosto ricca. Ve la perderete? Noi assolutamente no!